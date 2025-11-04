C’erano una volta i mandorli: «Distrutti da caldo e siccità» 

INVIATO

Sinnai. «Caldo torrido e siccità: così sono morte le nostre piante di mandorle». Marco Pilleri, 65 anni, postino di Sinnai, insieme al fratello Sergio, 64 anni, agricoltore di professione, avevano piazzato 1100 alberi nei terreni ereditati da genitori e suoceri. «Eravamo partiti dal seme, un lavoro lungo vent’anni. Bruciato in queste ultime estati».

Clima pazzo

Marco Pilleri non riesce a non commuoversi davanti ai suoi alberi «rimasti senza foglie alle prime ondate di caldo anomalo, tra giugno e luglio. Il trenta per cento degli arbusti è morto, il resto sta morendo. Colpa del clima impazzito: di fronte a una primavera senza piogge e a un’estate torrida, le piante che non sono morte hanno lottato per sopravvivere. Se in certi anni abbiamo prodotto anche 50 quintali di mandorle, quest’anno neanche venti, per giunta secche, difficile da sgusciare, impossibili da vendere. E adesso, dopo le piccole piogge di settembre, le piante stanno germogliando: assurdo, non si era mai visto. Foglie che ai primi freddi verranno perse, un ulteriore indebolimento per le nostre piante».

L’esperto

Ettore Crobu, presidente dell’ordine degli Agronomi della Sardegna, annuisce: «La situazione nelle campagne isolane è disastrosa, visto quel che è successo negli ultimi trent’anni si può parlare in termini scientifici di un vero e proprio cambiamento climatico in atto. Ormai in Sardegna e in Italia ogni anno si registra almeno un’alluvione o un evento meteorologico straordinario. La quantità d’acqua che piove dal cielo in Sardegna magari è sempre la stessa, ma sono crollati i giorni di piovosità: sino a trent’anni fa si ragionava su 90 giorni circa, adesso la metà. Così l’acqua non penetra nel terreno e nelle falde. Con tutto quello che ne consegue per le colture a secco come appunto le mandorle, ma anche la vite e gli ulivi, che ormai non stanno più producendo ad anni alterni, ma si stanno prendendo pause anche di due-tre anni».

La sfida

Marco e Sergio Pilleri l’agricoltura ce l’hanno nel sangue e il mandorleto per loro era una scommessa anche per il futuro dei loro figli: «Avrebbero potuto proseguire la tradizione di famiglia, poi hanno scelto altre strade ed è andata bene così anche perché attualmente il mercato della mandorla è invaso dal prodotto spagnolo o californiano a prezzi impossibili per noi».

Così per il torrone o i dolci a base di mandorla si può parlare ormai di ricette sarde realizzate con prodotti “stranieri”. «Abbiamo chiesto aiuto ai tecnici di Laore – prosegue Marco Pilleri – ci hanno consigliato di impiantare specie di mandorle differenti come quella tipica sinnaese “Alliccheddu ‘e Olla”, oppure la “grappolino” e la “tuono”, ottime per qualità, resistenti ai parassiti, certo, ma non alla siccità o alla grande calura, evidentemente».

I fratelli Pilleri non rinnegano la loro scelta: «Su quei terreni c’erano vigne abbandonate dai nostri avi, espiantarle era necessario: Sinnai storicamente era il paese delle mandorle, piano piano sono morte tutte. Ci resta la soddisfazione di averci provato».

«I cambiamenti climatici – chiude Ettore Crobu – stanno trasformando le campagne, sono in forte sofferenza anche gli erbai e i campi a frumento, in genere tutte le colture a secco e quelle non irrigate. È ora che tutti se ne rendano conto».

