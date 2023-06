C’erano sette ore per salvarli 

Atene. Il mare restituisce altre due vittime, portando a 80 il numero totale di corpi ritrovati a largo di Pylos, dove una settimana fa un peschereccio è naufragato con a bordo «fino a 800» persone di cui 300 pakistani, ha fatto sapere Islamabad. E ad agitare le coscienze c’è il pensiero che probabilmente si poteva fare molto per salvarle. Da giorni lo ripetono Alarm Phone e Ong, ma ora Bbc e Guardian confermano attraverso i dati di tracciamento che l’imbarcazione sovraccarica non si è mossa per almeno sette ore prima di capovolgersi. Un lungo lasso di tempo in cui quella gente poteva essere aiutata.

La smentita

La Guardia costiera ellenica, che ha sempre sostenuto di non essere intervenuta perché dall'imbarcazione rifiutavano i soccorsi per proseguire verso l’Italia, ha smentito la ricostruzione giornalistica e ha affermato che «il peschereccio ha percorso una distanza di circa 30 miglia nautiche dal momento del rilevamento al momento dell'affondamento». Le autorità greche hanno precisato che «nelle ore pomeridiane» l’imbarcazione è stata avvicinata da una prima nave cisterna, poi da una seconda che che ha proposto di fornire provviste, incassando il rifiuto del peschereccio che si sarebbe spostato verso ovest e anzi dopo il rifornimento i migranti «hanno iniziato a gettare le provviste in mare». Poi «fino all’immobilizzazione a causa di un guasto meccanico, il peschereccio ha percorso una distanza di circa 6 miglia nautiche».

Sos dalla petroliera

Nei giorni scorsi un video aveva mostrato la nave nelle ore precedenti al naufragio, stracarica e già in condizioni critiche. Ieri la conferma è arrivata dal capitano greco della petroliera Faithful Warrior, che aveva avvisato alle 21,45 la Guardia costiera perché il peschereccio «stava oscillando pericolosamente a causa del sovraffollamento su tutti i ponti». La Commissione Ue intanto «prende nota» che Atene ha dato il via a un’indagine sul naufragio e raccomanda che sia «approfondita». E mentre le agenzie europee come Frontex ed Europol «danno sostegno» alla Grecia in questa operazione, viene ricordato che durante la riunione sulle operazioni Sar di venerdì «sono state discusse una serie di misure pratiche per evitare queste tragedie», in particolare «una maggiore cooperazione e scambio d’informazioni».

