«C’erano baracche e droga, ora un quartiere benestante E noi lasciamo dopo 60 anni» 

Sessant’anni. Tanto è trascorso da quando Ines e Franco Cannas, arrivati a Cagliari da Seui, hanno alzato per la prima volta la saracinesca della loro tabaccheria in via Scano. Una vita trascorsa tra sigarette vendute, caffè serviti e chiacchiere scambiate con generazioni di clienti. All’epoca non immaginavano che quell’attività sarebbe diventata non solo il fulcro del quartiere, ma anche il loro modo di intrecciare la propria storia con quella dei loro fedelissimi clienti. Ora, con l’arrivo del nuovo anno, quel capitolo si chiude. Ines e Franco passano il testimone e si preparano a godersi un meritato riposo.

Generazioni di clienti

«Mi mancheranno le chiacchiere con la gente», confessa Ines, 78 anni, elegante come sempre. «Conosciamo intere famiglie: i nonni, i figli, i nipoti. Lasciamo una seconda casa. Non ci siamo accorti del tempo che passava: è come quando cucini e, a un tratto, ti accorgi che tutto è pronto. Sessant’anni volati via così», ribadisce mentre asciuga le lacrime di Franco, che a fatica trattiene l’emozione.

Quando Ines e Franco si sono trasferiti a Cagliari, negli anni Sessanta, il quartiere attorno a via Scano era ben diverso da quello che vediamo oggi. Periferia, quasi campagna. «A Monte Urpinu c’erano le baracche e tutto intorno terra battuta». Ines ricorda l’umido del suo primo inverno in città: «Un clima diverso da quello di Seui», che le causò persino una brutta bronchite. Ma la giovane coppia, sposatasi da poco, aveva voglia di costruire il proprio futuro. «Aprire il tabacchino fu semplice», dice Franco, 85 anni, «ci siamo adattati subito, forse perché - da buoni seuesi - siamo abituati a lavorare».

Dalle baracche alla droga

Il negozio è così diventato subito un punto di riferimento per il quartiere intero. Chi ha varcato quella porta ha trovato non solo tabacchi e giornali, ma anche un sorriso, un consiglio e, soprattutto, l’umanità di Ines e Franco. Con il passare degli anni, la zona intorno al tabacchino è cambiata profondamente, diventando una delle zone più ambite di Cagliari. Ma i primi cambiamenti Ines li ricorda con tristezza: «L’arrivo della droga negli anni Settanta e Ottanta fu un duro colpo: i ragazzini giocavano per strada con i palloncini d’acqua. Poi, di colpo, tutto cambiò. Li vedevi sparire, isolarsi. Era una sofferenza».

I cucchiaini bucati

Franco, con la sua praticità, aveva trovato un modo per affrontare persino le piccole difficoltà quotidiane legate a quel periodo buio. «I ragazzi venivano a comprare sigarette e cartine e poi rubavano i cucchiaini del caffè che utilizzavano per scaldare l’eroina», racconta, «non facevo altro che comprarne di nuovi e così avevo deciso di modificarli. Sono andato da un fabbro in via Ozieri e li ho fatti bucare con il trapano: da allora, non li hanno più presi! Ma c’era da ridere quando i clienti che degustavano il caffè non si accorgevano della novità e provavano a sorseggiarlo dal chucchiaino», dice l’uomo accennando un sorriso.

Eppure, nonostante le difficoltà, via Scano è rimasto un luogo di incontro, di persone che ancora si conoscono per nome e si scambiano confidenze. Ines, infatti, non è mai stata solo la tabaccaia del quartiere. Il suo stile, semplice ma raffinato, ha sempre raccontato una storia di equilibrio tra tradizione e modernità. «Mi è sempre piaciuto vestirmi bene e colorata anche se lavoravo tutto il giorno, tante donne vengono ancora da me per un consiglio e per confidarsi: tante le ho viste crescere», racconta.

E forse è proprio questa la chiave del loro successo: unire il calore umano e la solidità delle radici con la capacità di stare al passo con i tempi. Dal primo gennaio, il tabacchino avrà nuovi proprietari. «Sono giovani, porteranno tecnologia e nuove idee. Funzionerà meglio, ne sono sicura», afferma Ines con una serenità che non nasconde, però, un pizzico di nostalgia. «Non posso camminare tanto, ma passerò per salutare i nostri clienti. Via Scano è casa nostra», conclude Franco.

