Ceramiche, le strade diventano un museo 

«Brocca della sposa su un piedistallo bianco nella piazzola al lato del semaforo di via Sardegna; stoviglie policrome nella rotatoria tra via Cagliari e via Carmine e pavoncelle nella rotonda di Santa Lucia che faranno parlare di sé». A spiegare i dettagli tecnici del progetto “Per le strade della ceramica” è Luca Cossu, uno dei tre ceramisti che, insieme a Doriana Usai e Flaminia Farci, si è aggiudicato l’appalto comunale. I tre daranno forma, in tempi stretti, a opere che faranno da biglietto da visita per Assemini nei tre principali snodi viari cittadini.

L’idea

Assemini è un paese di antica tradizione della ceramica. Lo confermano, ogni giorno, artigiani-artisti storici e nuove leve che, sfidando l’imperialismo della grande distribuzione, continuano a praticare un mestiere vecchio di 20mila anni. Tre di loro non si sono accontentati e, insieme al Comune, hanno ideato il progetto “Per le strade della ceramica”. Non serve a dimostrare, ma a ricordare a passanti, pendolari e turisti che Assemini merita a pieno titolo di essere nell’elenco delle città italiane che aderiscono all’Associazione Italiana Città della Ceramica (Aicc) e sono riconosciute dal Mise

Gli artisti

I tre ceramisti realizzeranno targhe e opere che parlino di tradizione senza rinunciare all’innovazione: «Le targhe verranno dotate di qr code - ha piegato Farci - grazie al quale l’osservatore potrà collegarsi a una finestra di comunicazione perenne necessaria per portare la visione artistica e concettuale delle opere e comunicare informazioni sul progetto e la storia di Assemini».

«“Le strade della ceramica” - ha dichiarato Usai - racconterà la storia di una comunità dedita alla cultura artigianale che ci rappresenta. Un lavoro quotidiano intriso di bellezza, la stessa bellezza che farà da vetrina per il nostro paese». L’obiettivo comune di «abituare al bello realizzando oggetti che ricordano da dove proveniamo».

Il Comune

«Sono curiosa di vedere l’arte che solo pochi dei nostri tanti artigiani ceramisti metteranno in strada», ha commentato dall’opposizione Niside Muscas: «Sarà comunque un primo bel biglietto da visita per la nostra cittadina. Sarebbe bello che le strade della ceramica conducessero ai laboratori dei nostri numerosi eccellenti ceramisti».

«Il progetto - ha spiegato l’assessore alle Attività produttive Francesco Murtas - parte dalla necessità di caratterizzare Assemini anche dal punto di vista del decoro architettonico e urbano. Obiettivo? Far sì che la tradizione ceramica sia percepibile anche visivamente». Cinquantamila euro sono arrivati dalla Regione: «Un percorso avviato nel 2024 ma che intendiamo rinnovare anche per il 2025 sperando in nuovi finanziamenti regionali. Diversamente utilizzeremo le casse comunali. Si tratta di un progetto ambizioso e di lunga durata che intendiamo rinnovare ogni anno, realizzando installazioni in tutte le zone del paese». Prossimo step? Il centro storico.

