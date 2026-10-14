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Donori.
15 ottobre 2026 alle 00:42

Ceramiche, enogastronomia e ricami a mano 

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Bilancio positivo per la decima edizione di TerrAccogliente che a Donori lo scorso fine settimana. Decine di visitatori sono arrivati nel paese del Parteolla per assistere alla manifestazione dedicata alla storia, alla cultura e ai rinomati prodotti locali: vino, olio, miele, dolci, pane, frutta e ortaggi.

Un programma variegato con degustazioni, laboratori dedicati alla cucina, alla lavorazione del pane e della pasta fresca, alla ceramica e alla cestineria. Molto apprezzata, nella piazza davanti al Municipio, la sfilata degli scialli e delle stole ricamate a mano da Sandrina Pes e Anna Maria Mura a cui ha assistito una folla di curiosi.

La manifestazione, organizzata da Comune e Pro Loco in collaborazione con l’associazione “Città della Terra Cruda”, è entrata nel vivo domenica con diversi appuntamenti culturali e di spettacolo.

Tra gli eventi più importanti la passeggiata ecologica e la visita all’ex miniera de S’Ortu Becciu, le visite alle vecchie case in ladiri, il tour nel parco letterario curato da Tonio Meloni e le mostre sugli abiti tradizionali (a cura del gruppo folk San Giorgio) e sulle memorie di miniera (a cura di Luigi Coda).

Molto apprezzate anche le esibizioni della scuola di danza Mambo Dance, lo spettacolo del coro polifonico sa Defenza e il concerto di chiusura dedicato a Fabrizio De Andrè con il gruppo Zirichiltaggia.

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