Selargius.
02 settembre 2025 alle 00:29

Ceramiche e artigianato, dalla mostra al progetto di una fiera 

Una mostra che mette in vetrina opere selargine e di Mogoro, e che lancia la proposta di una grande fiera mercato dell’artigianato in città. A ospitare l’esposizione, sino al 7 settembre, è il laboratorio Pulli di via Togliatti: un’iniziativa promossa dalla Fondazione Claudio Pulli con la partecipazione della designer Micaela Vargiu, selargina doc, e il sostegno dell’assessora alla Cultura e al Turismo del Comune di Selargius Sara Pilia.

L’obiettivo - spiegano gli organizzatori - «è valorizzare il tessile, la ceramica e l’artigianato artistico locale, offrire a turisti e visitatori uno spazio dedicato e permanente, dare visibilità ad artigiani emergenti e alle nuove generazioni creative, stimolare reti di imprese, dialogo con le istituzioni e attrazione di flussi culturali ed economici sul territorio». Il Centro servizi di Selargius - propongono - potrebbe diventare la sede naturale di una fiera di più ampio respiro. «Selargius possiede tutte le caratteristiche per diventare una nuova capitale dell’artigianato sardo», aggiungono i promotori, «e con questa iniziativa intendiamo gettare le basi di un progetto duraturo che offra opportunità concrete a imprese, artigiani e visitatori».

