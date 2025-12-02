Ceramiche d’arte agli ingressi della città 

Assemini si appropria anche visivamente della sua identità di antica città della ceramica grazie all'inaugurazione ufficiale delle installazioni poste nelle 3 rotonde della cittadina: tra via Sardegna e la Statale 130, tra via Carmine e via Cagliari e tra via Cagliari e via Gobetti. «

La brocca della sposa, le forme della tradizione ceramica e la pavoncella sono stati i temi sviluppati da Doriana Usai, Flaminia Farci ha curato la scritta tridimensionale Assemini sulla 130 è rivestita con la tecnica del mosaico mentre Luca Cossu ha proposto la sua pavoncella».

«È una promessa elettorale che abbiamo mantenuto – dice il sindaco Mario Puddu – e che proseguirà negli anni a venire; di sicuro non si potrà più dire che entrando ad Assemini non si percepisca che è una città di antica tradizione ceramica. È un'iniziativa di portata storica». (s. v.)

