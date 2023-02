Ceramica, scatta la bonifica del centro pilota 

Sono iniziati i lavori di pulizia della discarica abusiva nel Centro pilota della ceramica, uno dei più preziosi spazi “I.s.o.l.a.”, riempito da rifiuti, sacchetti di plastica, pezzi di mobilio, scarti edilizi, giocattoli rotti, bottiglie di vetro, lattine e sporcizia. Non è sfuggita all’incuria la tomba punica presente nell’area esterno del Centro,trasformata con tessuti di fortuna a ricovero per cani randagi.

Prima la denuncia dei cittadini, poi il blitz della Polizia locale allertata dal commissario straordinario, Bruno Carcangiu che ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi con l’immediata rimozione e smaltimento rifiuti. «Tra qualche giorno sarà tutto smaltito», dichiarano i vigili.

Lo scontro politico non è mancato, forte è stata la reazione di sdegno e stupore dei ceramisti locali e della comunità, a cui quelle immagini hanno toccato il cuore, dopo averne visto lo splendore di un tempo. Se da una parte c'è la soddisfazione per il ripristino del decoro e della sicurezza dell’area, dall'altra, resta il dispiacere che nessuno avesse segnalato al commissario straordinario la discarica: uno schiaffo alla tradizione, un insulto alla grande cultura della ceramica di Assemini. Una devastazione indegna per un polo artistico artigianale che avrebbe dovuto costruire il futuro sulle profonde radici di un’arte antica.

