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Guspini.
24 luglio 2026 alle 00:28

Ceramica Mediterranea, per 120 famiglie il futuro è un’incognita  

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Centoventi famiglie in attesa di conoscere il proprio futuro. Un’assemblea partecipata, ieri nell’aula consiliare di Guspini, promossa dai lavoratori della Ceramica Mediterranea con la Rsu. Un incontro alla presenza del sindaco e dell’assessore all’Industria Emanuele Cani per fare il punto sulla vertenza.Il peggioramento della situazione economico-finanziaria ha portato la società Ceramica Mediterranea ad attivare la procedura di concordato in bianco: la cassa integrazione straordinaria, approvata, non è stata erogata. Stesso ritardo per il pagamento degli stipendi.

Cani ha evidenziato la necessità di, «evitare la desertificazione: se la Cermed dovesse chiudere sarebbe un duro colpo all’occupazione, con ricadute negative su tutto il sociale».La chiusura, ha avvertito il sindaco Pala, «produce anche la perdita della cultura del lavoro».Daniele Madeddu, Cgil: «La richiesta di concordato rafforza la necessità di individuare un nuovo soggetto imprenditoriale che possa affiancare o sostituire l’attuale compagine societaria; è necessario accelerare la Cigs». Il segretario Pd locale Andrea Monreal: «Le istituzioni continuino a lavorare con i sindacati». Lorenzo Mallica, Cisl: «Preoccupati anche per il mancato pagamento degli stipendi».

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