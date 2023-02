Ceramica, la scuola mancata  

È il dettaglio da cui partire, imprescindibile, alla base di quel corposo finanziamento da oltre 3 milioni di euro che affonda le sue radici nel lontano 2004. Sì, in quei “Contratti di quartiere” che avrebbero dovuto ravvivare e dare una nuova luce a zone periferiche e disagiate, proprio come Preda Istrada. «Il Comune ha un progetto che rientra nel “Piano di rigenerazione urbana” di 20 milioni di euro - puntualizza Rachele Piras -. Per la “Casa della ceramica” abbiamo in mente un completamento della scuola, che prevede anche la biblioteca di quartiere come sede di “Officina municipale del sapere, del condividere e della creatività”». L’assessora aggiunge: «La nostra volontà è quella di proseguire con la “Casa della ceramica”. La struttura deve essere ancora completata in alcune sue parti. È stata terminata la parte superiore, con il nuovo finanziamento andremo a mettere ordine sulle azioni di vandalismo che ci sono state e finiremo la parte sottostante».

Costata svariati milioni di euro, la “Scuola della ceramica” ha avuto un’accelerata durante la Giunta del sindaco Alessandro Bianchi. Di questo ambizioso progetto, però, si parla da circa vent’anni. In principio doveva essere una scuola con aule piene di allievi, docenti e laboratori. E sullo sfondo l’interazione con il museo della ceramica nella casa Chironi. La realtà, purtroppo, oggi è differente. E la città s’interroga, alla luce di un edificio imponente che non ha mai visto l’inaugurazione e dove al momento regnano incuria e degrado, sebbene nel quartiere periferico in attesa di un rilancio i milioni di euro siano stati spesi in abbondanza. «Questa costruzione è un pugno nell’occhio - rimarca Cavada, responsabile del Circolo culturale Peppino Catte -. Fa male vedere tanto territorio non utilizzato nel modo adeguato».

«È una vergogna che questo edificio sia ridotto in questo stato», afferma stizzito l’ingegnere Antonio Cavada, mentre osserva l’enorme costruzione che invade un’ampia porzione del quartiere di Preda Istrada a Nuoro. «Quell’opera che avrebbe dovuto ospitare la “Scuola della ceramica” ha tutte le caratteristiche per poter essere utilizzata in tanti modi. Il terreno, poi, ha un valore inestimabile». Una costruzione mastodontica, terminata da anni e dotata pure di pannelli solari in quantità. Tutto fermo. Solo uno spreco enorme di denaro pubblico. Rachele Piras, assessora comunale al Patrimonio, promette: «Con un milione e 600 mila euro abbiamo previsto un intervento di completamento legato al Pnrr».

Eterna incompiuta

Finalità culturali

Oltre la ceramica

È il concetto ricorrente e che in città trova terreno fertile. La consigliera comunale di Progetto per Nuoro, Lisetta Bidoni, spera almeno che il discusso immobile venga dato in gestione. «Potrebbe essere assegnato a cooperative sociali o associazioni giovanili - dice -. In questo modo si creerebbero attività vicine al territorio e ai cittadini, le cosiddette strutture di prossimità».

