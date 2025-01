Ceramica e manufatti, laboratori gratuiti 

L'Istituto superiore regionale etnografico prosegue senza sosta nel suo percorso di valorizzazione della lingua sarda e dell'artigianato.

Nei giorni scorsi sono state aperte le iscrizioni per febbraio per partecipare ai laboratori gratuiti di ceramica, proposti e organizzati dall'Isre e tenuti da Sandrine Lescaroux. Il laboratorio per adulti, intitolato "Linea continua" sarà incentrato su disegno automatico, linea continua e realizzazione di manufatti con la tecnica della lastra: si terrà il 5, il 12 e il 15 febbraio nella sede del museo della Ceramica. Il laboratorio per bambini si svolgerà con la realizzazione di manufatti con la tecnica della lastra e un uso singolare del colore. Il primo gruppo potrà partecipare il 5 febbraio dalle 15.30 alle 17 e il secondo il 12 febbraio, stesso luogo e orario. Intanto, venerdì scorso grande successo nell'auditorium Lilliu del Museo del Costume per lo spettacolo "Mariannedda de sos battoro moros", in limba, che ha reso omaggio a Marianna Bussalai e alla storia dell'emancipazione femminile nell'Isola, con la partecipazione di Clara Farina, Maldimarem e la regia di Ignazio Chessa.

