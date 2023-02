Ceramica, centro nel degrado 

Indignati i ceramisti di Assemini, le cui produzioni d’eccellenza rappresentano il paese e la Sardegna nel mondo. «È venuta meno la competenza e la sensibilità di chi doveva rappresentarci», commenta Doriana Usai: «Troppe parole al vento ed errori hanno portato a questa evidente catastrofe: un centro pilota in totale abbandono che indica totale disinteresse per una storia, una tradizione e una cultura locale». Le fa eco Maurizio Nioi: «Il centro della ceramica avrebbero dovuto lasciarlo a chi l’ha gestito per più di vent’anni. Si poteva migliorare. Tutto quello che mio padre e altri ceramisti erano riusciti a costruire nell'arco di una vita per il paese è stato cancellato con un colpo di spugna. Tutt'ora i clienti cercano invano questa vetrina, e sono costretti a cercare ogni singolo artigiano. Mi auguro che le opere di artisti nazionali e internazionali che si trovano all'interno, ammucchiate e impolverate, ci siano ancora».

Uno schiaffo alla tradizione, un insulto alla grande cultura della ceramica di Assemini: il centro Pilota della ceramica, uno dei più preziosi siti “Isola”, finanziati con contributi della Regione e della Comunità europea, viene umiliato quotidianamente da rifiuti, sacchetti di plastica, pezzi di mobilio, scarti edilizi, giocattoli rotti, un grosso gruppo elettrogeno, bottiglie di vetro, lattine e sporcizia. Non sfugge all’incuria la tomba punica i cui resti, internamente sono stati coperti con tessuti di fortuna per dare ricovero ai randagi. Il Commissario straordinario, Bruno Carcangiu, che dopo aver allertato il comando di polizia locale, assicura: «Ho dato obbligo di ripristino dello stato dei luoghi per l’immediata rimozione e smaltimento rifiuti».

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Uno schiaffo alla tradizione, un insulto alla grande cultura della ceramica di Assemini: il centro Pilota della ceramica, uno dei più preziosi siti “Isola”, finanziati con contributi della Regione e della Comunità europea, viene umiliato quotidianamente da rifiuti, sacchetti di plastica, pezzi di mobilio, scarti edilizi, giocattoli rotti, un grosso gruppo elettrogeno, bottiglie di vetro, lattine e sporcizia. Non sfugge all’incuria la tomba punica i cui resti, internamente sono stati coperti con tessuti di fortuna per dare ricovero ai randagi. Il Commissario straordinario, Bruno Carcangiu, che dopo aver allertato il comando di polizia locale, assicura: «Ho dato obbligo di ripristino dello stato dei luoghi per l’immediata rimozione e smaltimento rifiuti».

I ceramisti

Indignati i ceramisti di Assemini, le cui produzioni d’eccellenza rappresentano il paese e la Sardegna nel mondo. «È venuta meno la competenza e la sensibilità di chi doveva rappresentarci», commenta Doriana Usai: «Troppe parole al vento ed errori hanno portato a questa evidente catastrofe: un centro pilota in totale abbandono che indica totale disinteresse per una storia, una tradizione e una cultura locale». Le fa eco Maurizio Nioi: «Il centro della ceramica avrebbero dovuto lasciarlo a chi l’ha gestito per più di vent’anni. Si poteva migliorare. Tutto quello che mio padre e altri ceramisti erano riusciti a costruire nell'arco di una vita per il paese è stato cancellato con un colpo di spugna. Tutt'ora i clienti cercano invano questa vetrina, e sono costretti a cercare ogni singolo artigiano. Mi auguro che le opere di artisti nazionali e internazionali che si trovano all'interno, ammucchiate e impolverate, ci siano ancora».

Fratelli d’Italia

«Sono trascorsi quasi dieci anni – riflette Massimo Carboni, portavoce di Fratelli d’Italia – da quando le due giunte del M5s hanno chiuso il Centro. È necessario riattivarlo, con una visione più ampia».

Partito democratico

«Vedo totale abbandono e disinteresse», esclama Francesco Lecis (Pd): «Purtroppo la mancanza di un’amministrazione non ci consente di andare oltre lo sdegno».

Movimento 5 stelle

«Non possiamo rispondere sullo stato attuale del centro – dichiara Cenza Deidda (portavoce del M5s) – ma per il nostro mandato e sugli investimenti: oltre 2 milioni di euro per la riqualificazione del centro e del polo museale e didattico e per la catalogazione e pubblicazione della collezione».

Psd’Az

«È l’ennesima dimostrazione – dichiara Gigi Garau (Psd’Az) – dello scempio perpetrato nella cittadina da parte dell’amministrazione pentastellata: il vero problema non è documentare e certificare l’ennesimo sfregio ma constatare che gli artefici non se ne rendano conto».

Forza Italia

«Il centro della ceramica – dichiara Antonio Scano (Forza Italia) – nato per essere la vetrina commerciale dei nostri maestri, è l'emblema di come non ci sia stata da parte delle ultime amministrazioni la giusta attenzione nei confronti delle piccole e medie imprese».

Progressisti

«L'abbandono di questo periodo – dichiara Francesco Consalvo (Progressisti) non rende giustizia al comparto della ceramica che ha necessità di un luogo che accentri le eccellenze artigiane asseminesi che la Sardegna intera, e non solo, ci invidia».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata