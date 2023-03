Ceramica artistica, catalogo e polemiche 

«Due anni fa, sono stata chiamata – dichiara Doriana Usai – per alcune fotografie con mio padre, ma nel libro io non ci sono, tanto meno il Comune mi ha chiesto in donazione un’opera. Siamo profondamente delusi, sia i miei colleghi sia io: sarebbe stata un’attestazione di merito e di riconoscenza e una buona occasione per creare un'unione tra i ceramisti, con equità ed obiettività».

Alcuni artigiani, non trovandosi nel libro, si interrogano sui criteri di ricognizione e catalogazione che hanno portato all’esclusione delle loro opere. È pubblicato un solo manufatto di Walter Usai, unico ceramista della nuova generazione menzionato. Nel 2021, prima che venissero spostate le ceramiche dal centro pilota, i ceramisti, erano stati tutti contattati singolarmente dal Comune per effettuare un servizio fotografico e alcuni erano stati invitati a donare una loro opera. Poi l’esclusione.

«Per noi è uno schiaffo morale». La nuova generazione dei ceramisti che ad Assemini custodiscono una tradizione centenaria sono esclusi dalla pubblicazione della “Collezione di ceramiche” voluta dall’amministrazione comunale uscente e affidata alla casa editrice Ilisso e non ci stanno. Se fino agli anni’80, nel paese, si potevano contare trenta ceramisti, oggi ne è rimasta una decina, autori di oggetti d’arte divenuti simboli del territorio conosciuti in tutto il mondo.

«Per noi è uno schiaffo morale». La nuova generazione dei ceramisti che ad Assemini custodiscono una tradizione centenaria sono esclusi dalla pubblicazione della “Collezione di ceramiche” voluta dall’amministrazione comunale uscente e affidata alla casa editrice Ilisso e non ci stanno. Se fino agli anni’80, nel paese, si potevano contare trenta ceramisti, oggi ne è rimasta una decina, autori di oggetti d’arte divenuti simboli del territorio conosciuti in tutto il mondo.

La polemica

Alcuni artigiani, non trovandosi nel libro, si interrogano sui criteri di ricognizione e catalogazione che hanno portato all’esclusione delle loro opere. È pubblicato un solo manufatto di Walter Usai, unico ceramista della nuova generazione menzionato. Nel 2021, prima che venissero spostate le ceramiche dal centro pilota, i ceramisti, erano stati tutti contattati singolarmente dal Comune per effettuare un servizio fotografico e alcuni erano stati invitati a donare una loro opera. Poi l’esclusione.

La protesta

«Due anni fa, sono stata chiamata – dichiara Doriana Usai – per alcune fotografie con mio padre, ma nel libro io non ci sono, tanto meno il Comune mi ha chiesto in donazione un’opera. Siamo profondamente delusi, sia i miei colleghi sia io: sarebbe stata un’attestazione di merito e di riconoscenza e una buona occasione per creare un'unione tra i ceramisti, con equità ed obiettività».

«Non finiamo mai di stupirci - esclama Simona Mostallino (figlia di Ignazia Mattana) - devono smetterla di metterci l'uno contro l'altro. Ci chiamarono per fotografare me e mia madre chiedendomi di portare due pezzi per una futura mostra permanente, ma io non ci sono nel catalogo. Eppure noi siamo la generazione che ogni giorno, con fatica, dà vita a oggetti e collezioni, facendo tesoro delle antiche tradizioni dei nostri padri».

«Sono risentita – dichiara Ignazia Tinti - per i colleghi che tutti i giorni si rimboccano le mani e non sono presenti nel testo. A noi ceramisti è stata donata una sola copia del volume. Ad Assemini la politica non va d’accordo con l’arte».

Nella pubblicazione si mettono in luce anche artisti di rilievo nazionale e internazionale che hanno partecipato al concorso e alla mostra nazionale della ceramica (dal 1984 al 2004), insieme alle opere donate al Comune che hanno contribuito, se pur parzialmente, a definire la ceramica contemporanea.

La replica

«La collezione civica di ceramiche artistiche - dichiara l’editore della casa editrice Ilisso, Sebastiano Congiu, - non riguarda solo i premi dei concorsi nazionali degli anni ’80 e ’90, ma la collezione permanente pubblica comunale che include tutte le opere acquistate o donate al Comune: sono state catalogate e pubblicate 446 manufatti».

«Nel 2021 – dichiara Walter Usai – ho donato al Comune di Assemini la mia “Brocca della festa” che è stata acquisita nel patrimonio della collezione di ceramiche artistiche dell’ente. Ricordo che ci sono state anche altre donazioni da parte di altri artigiani».

Sono le 280 copie della monografia della "Illisso” che saranno distribuite agli studenti delle scuole medie. «La realizzazione e pubblicazione del libro (mille copie copie) - dichiara il commissario straordinario, Bruno Carcangiu, sono costate alle casse comunali 23.920 euro».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata