«C’era uno schema intermedio tra i veri finanziatori e Todde» 

«È evidente che il Comitato, di fatto, ha creato uno schema intermedio tra i veri finanziatori e il candidato, in violazione della normativa che impone di raccogliere fondi esclusivamente tramite un conto corrente dedicato». È questo uno dei passaggi-chiave della nota di 11 pagine firmata dalla presidente della Corte d’appello di Cagliari, Gemma Cucca, è allegata al terzo verbale del Collegio di garanzia elettorale che, il 9 luglio dello scorso anno, aveva formalizzato sette contestazioni alla candidata del Campo largo, Alessandra Todde, di cui poi – terminato l’esame del rendiconto – è poi stata ordinata la decadenza dalla carica di consigliere regionale e, di conseguenza, da quella di presidente della Regione. Una è stata ritenuta superata, per le altre – invece – è stata stabilita una sanzione di 40mila euro e la trasmissione degli atti al Consiglio regionale e alla Procura.

Il fascicolo

Dalla lettura delle oltre 700 pagine di atti inviati ai pubblici ministeri, con richiesta di valutare documenti, per il Collegio conterrebbero «irregolarità e violazioni delle norme penali inerenti il deposito di atti contrastanti e delle anomalie», si capisce che l’intera vicenda ruoterebbe attorno alla presunta impossibilità di risalire alla provenienza delle risorse con le quali è stata pagata la campagna elettorale. Questo perché la presidente prima aveva dichiarato di «aver sostenuto spese, come da rendiconto allegato, per complessivi 90.629,98 euro e di aver ricevuto contributi e/o servizi, come da dichiarazione allegata, per 90.629,01 euro», allegando i documenti del “Comitato elettorale del M5S per l’elezione del Presidente della Regione Sardegna”, poi però aveva dichiarato «sul suo onore di non aver sostenuto spese, assunto obbligazioni né ricevuto contributi e/o servizi, nonché di essersi avvalsa esclusivamente di materiali e mezzi propagandisti messi a disposizione dal partito». E se in un primo momento le è stato contestato di aver superato più del doppio il limite di spese concesse al singolo consigliere (36.918 euro), poi però lo stesso Collegio (con 5 voti a 2) ha votato a maggioranza (sposando una nota formalizzata dal giudice della Corte d’appello, Francesco Alterio) per l’esistenza sulla questione di vuoto normativo se tale limite riguardi anche i candidati alla carica di presidente.

La memoria Todde

Alle contestazioni la presidente Alessandra Todde ha poi risposto con una dettagliata memoria, allegando l’intera lista di movimenti del Comitato e chiarendo di non aver sostenuto direttamente delle spese (sebbene poi accedendo al suo cassetto fiscale il Collegio abbia trovato una sua fattura dell’Enel da 153,16 euro per la sede di via Sonnino a Cagliari). In altre parole: pur non avendo aperto il conto dedicato né nominato il mandatario, figura obbligatoria che attesti entrate e uscite, tutto risulta essere stato certificato, registrato e tracciato. Spulciando l’elenco delle erogazioni del “Comitato elettorale del Movimento 5 Stelle per le elezioni del presidente della Regione Sardegna 24” spuntano 55mila euro di erogazioni dall’Associazione Movimento 5 Stelle (30mila euro il 23 gennaio, 10mila il 20 febbraio, 10mila il 23 febbraio e altri 5mila il 26 febbraio 2024), poi altre di cittadini, partiti della coalizione sino ad arrivare a 90.670,01 euro. Insomma, per il Collegio l’ammontare delle contestazioni che non avrebbero avuto una risposta chiara dalla candidata, impedendo così di comprendere nel dettaglio il suo rendiconto con finanziatori e spese. La dichiarazione di decadenza sarebbe dunque arrivata dopo l’accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale.

RIPRODUZIONE RISERVATA