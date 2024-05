“C’era una volta in Buthan” e quei mondi da (ri)scoprire 

A volte capita d’imbattersi in un titolo talmente fuori dall’ordinario che anche quelli spinti da imponenti campagne promozionali passano in sordina. In fondo, quando si tratta di approfondire una cultura diversa dalla nostra molte cose possono accadere: scopriamo ad esempio che il termine “progresso” non per forza aderisce a parametri universali ed incontrovertibili; al contrario, la messa in luce di un differente orientamento etico, politico e spirituale può accrescere la nostra consapevolezza in modi che non ritenevamo possibili.

Nel film diretto da Pawo Choyning Dorji “C’era una volta in Buthan” ripercorriamo la storia di un popolo che ha fatto della propria tradizione millenaria un fondamento inossidabile; chiamato a fronteggiare, con l’inatteso avvento del modello di convivenza occidentale, una serie d’imprevedibili conseguenze.

La storia

Fondato da sempre su un ordinamento monarchico, il Regno del Buthan ha assistito nel 2006 alla cessazione della corona da parte del sovrano e alla possibilità di aprirsi per la prima volta alla democrazia. Per valutare l’interesse della popolazione al nuovo sistema, più vicino a quello del paesi sviluppati, un comitato governativo organizza delle elezioni di prova all’interno di una piccola comunità rurale. La notizia colpisce il lama locale, che senza ulteriori spiegazioni chiede al suo allievo di procurargli due armi da fuoco entro la prima notte di luna piena. Messosi in cerca, il giovane si rivolge ad un anziano che abita nei pressi del monastero, proprietario di un vecchio schioppo risalente a molti anni prima: l’oggetto sembra essere un reperto di gran valore, al punto da attirare contemporaneamente l’attenzione di un collezionista americano decisosi a partire per quelle terre pur di farlo suo. Al suo fianco, una guida del posto lo aiuterà e consiglierà durante tutto il tragitto; ma il profilo del turista attira l’attenzione della polizia, che sospetta si tratti di un trafficante con intenzioni ben poco legittime. Nel frattempo, le votazioni simulate suscitano vari dissapori, con episodi d’intolleranza che mettono a repentaglio gli equilibri sociali rimasti da sempre immutati. Come la campagna che si conserva estranea ai ritmi frenetici della città, gli scorci di nostalgica bellezza catturati dalla cinepresa trasmettono la sensazione di trovarsi fuori dal tempo. Alle immagini si integrano perfettamente i suoni naturali e alcuni sporadici momenti musicali, capaci di infondere uno stato di quiete e di contemplazione meditativa.

Senza retorica

Nell’intimo scambio tra i personaggi e lo spettatore, le diversità culturali si colgono in una formula che non ostenta le discrepanze, ma grazie al delicato connubio di sobrietà e ironia emerge, all’opposto, un’interrelazione costruttiva senza il pericolo di retoriche forzature. Piccoli particolari come gli sguardi e gli elementi scenografici si prestano ulteriormente alla comprensione di un mondo, per molti aspetti, ancora sconosciuto. Non di meno, “C’era una volta in Buthan” mostra con insolito carattere quanto l’insofferenza verso un differente sistema di valori sia soltanto dannosa e manchevole di riguardo nei confronti delle varie forme d’espressione civile che l’umanità coltiva fin dal principio, tanto nelle piccole quotidianità quanto nelle prospettive di un mondo votato all’integrazione.

