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Il personaggio.
17 giugno 2026 alle 00:31

C’era un ergastolano all’Asinara (e le altre storie di Daniele Silvestri) 

Due le date in Sardegna: il 26 giugno a Porto Torres e il 27 a Oristano 

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Prendere un pugno di canzoni rimaste in qualche angolo del proprio repertorio, spogliarle degli orpelli e restituirgli una nuova vita nella loro essenza più pura. Recuperare ciò che esiste già, sottrarlo alla cultura dell’usa e getta e riscoprirne il valore. È quello che ha fatto Daniele Silvestri con il nuovo album “Canzoni a Sdraio”, uscito il 12 giugno per Epic Records/Sony Music Italy, che lo porterà in Sardegna per due date: a Porto TorresTgQPHd||[] il 26 giugno, nell’Area Archeologica Turris Libisonis, per Abbabula Festival) e il giorno dopo a Oristano, in piazza Duomo, per Dromos.

«Di seconda mano»

«È un disco che in qualche modo è capitato. In trio, con Davide Savarese alla batteria e percussioni e Marco Santoro al fagotto e alla tromba, abbiamo deciso di fissare queste canzoni. Da sdraio, perché per riposare ci sedevano su una sdraio e quando eravamo lì sembrava che le cose avessero più senso», racconta il cantautore romano. «Ci sono brani del 1985 e altri più recenti, ma non ci sono le cosiddette hit. «Un disco di canzoni di seconda mano, ma sembrava brutto come titolo, e una nuova sana e robusta Costituzione. Nata nei giorni del referendum».

La politica, le idee

«Era un tema molto presente nella mia testa e nei nostri discorsi appassionati. Non era previsto, ma quando sono arrivato in studio per me era diventata un'esigenza raccontare quel momento. Fissarlo. E raccontare la storia meravigliosa che c'è dietro la nostra Costituzione». Un'attitudine completamente diversa da quello professata pochi giorni fa da Francesco De Gregori, per il quale gli artisti non devono prendere posizione. «Credo che abbia perso un'occasione per non dichiarare nulla. Io sono assolutamente contrario alle sue parole. Ognuno ha le sue opinioni, ma la mia storia credo che chiarisca abbastanza bene le mie: non credo sia un obbligo per un artista prendere posizione per forza, ma per come sono fatto io, per quello che ho sempre pensato, non sono capace nel descrivere il mondo di non dare un'interpretazione. È l'unico modo in cui sento vero quello che scrivo». Daniele Silvestri non si è mai girato dall'altra parte. E anzi, ha sempre dato voce agli ultimi. “Aria” forse «è la canzone alla quale sono più legato», dice ricordando il brano che portò a Sanremo nel 1999, in cui raccontava la storia di un ergastolano all’Asinara.

Le canzoni

Il disco, per scelta, non risponde alle dinamiche del mercato di oggi. «Nessuno ci ha ordinato di farlo e il suo perché sta nella sua non urgenza. Ha un ritmo diverso. Che esula dalla rincorsa ai numeri, al sold out. Una dinamica che non mi appartiene, non mi è mai appartenuta e me ne posso tirare fuori con facilità". Il risultato è un lavoro che invita a fermarsi, a prestare attenzione alle parole, alle storie, alle emozioni che spesso sfuggono alla velocità del presente.

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