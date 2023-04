C’era un cielo speciale quel 12 aprile 1970  Ora possiamo rivederlo 

Ci sono date che non si possono dimenticare. Come il 12 aprile del 1970, il giorno in cui il Cagliari e tutta la Sardegna conquistarono lo scudetto. Il giorno glorioso per chi ha un cuore rossoblù, ma non solo. Chi c'era, ha ancora davanti agli occhi ogni istante. Dai gol di Riva e Gori per il 2-0 al Bari, fino all'esplosione dell'Amsicora, alla notizia della sconfitta della Juventus, la grande rivale nella corsa al titolo. «Ma quel 2-0 per noi tifosi era solo la certificazione di una vittoria che nessuno aveva mai messo in discussione. Anzi, avremmo dovuto vincerlo già l'anno prima», ricorda Ignazio Murru, che quel giorno, attaccato alla radio e poi in strada, non lo dimenticherà mai. Anche lui, ieri, era presente al Planetario de L'Unione Sarda per una celebrazione speciale, e certamente affascinante, di quel 12 aprile.

Le congiunzioni tricolori

Uno scudetto storico, più unico che raro. Uno di quegli eventi dove sono necessarie congiunzioni astrali mai viste o quasi. E in effetti, quel 12 aprile, nel cielo sopra Cagliari quattro pianeti scelsero di sistemarsi come raramente accade. E così, mentre tutti guardavano le stelle dell'Amsicora, da Albertosi a Riva, Barbara Leo, in questi giorni, ha spostato lo sguardo verso l'alto e ha raccontato cosa accadde quel giorno nel cielo sopra i festeggiamenti dello scudetto. Un racconto che ieri è stato visto e ascoltato in anteprima nel Planetario de L'Unione Sarda. C'erano, tra il pubblico scelto tra gli abbonati de L'Unione e gli ascoltatori di Radiolina, Marco Mancosu, cagliaritano doc, uomo simbolo dei rossoblù di oggi, e tutta la rosa della Primavera, guidata dai tecnici Fabio Pisacane e Matteo Battilana, con il coordinatore tecnico della stessa Primavera, oltre che ex bomber, Roberto Muzzi. Tutti col naso all'insù a guardare il cielo sopra lo scudetto di 53 anni fa.

I quattro pianeti

Divulgatrice scientifica, ma anche ex calciatrice e commissaria di campo. «Ho potuto abbinare i miei due grandi amori, il calcio e le stelle. Questo è lo spettacolo più bello che ho potuto produrre al Planetario», spiega Barbara Leo. Che, spente le luci, conduce gli spettatori in un incredibile viaggio nel tempo, fino a quel 12 aprile di 53 anni fa. Il Cagliari è campione d'Italia e, al tramontare del sole, la Luna ha una compagnia speciale, quattro pianeti che trovano una sistemazione particolare. «Marte sovrasta tutti, poi Saturno, Venere e Mercurio. Osservo e studio i cieli da oltre 30 anni», spiega la Leo, «ma in quella posizione non li ho mai più visti e chissà quando mai li rivedremo». Quasi un messaggio della costellazione per un giorno unico e indimenticabile. L'universo come un pallone e le stelle al suo interno. E poi altre stelle, quelle rossoblù, i campioni d'Italia ricordati uno a uno. Ancora una volta.