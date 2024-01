«C’era lei col ragazzo che mi ha accoltellato» 

Potrebbe avere le ore contate il giovane che la notte di Capodanno ha accoltellato alla pancia Giacomo Mura, il 21enne di Portoscuso, al termine di un diverbio scoppiato vicino alle scalette di Santa Chiara. Il giovane, sottoposto a un delicato intervento chirurgico che gli ha salvato la vita, ha riconosciuto dalle immagini a circuito chiuso di alcuni locali della zona la ragazza che si trovava con il suo aggressore. Ora la foto della giovane, un primissimo piano, è nelle mani dei carabinieri che stanno lavorando al caso.

Il riconoscimento

Gli investigatori hanno estrapolato i primi piani di quasi tutte le persone che si trovavano nella zona delle scalette sopra piazza Yenne, mostrandole al giovane ferito e agli altri testimoni che hanno assistito all’aggressione. Dopo l’intervento chirurgico all’addome, effettuato nel reparto di Chirurgia dell’ospedale Brotzu, Giacomo Mura ha nominato come proprio avvocato il legale Marco Aste ed è stato sentito dagli inquirenti, coordinati dalla pm Rossana Allieri, nel reparto dov’è ancora ricoverato. Nel corso dell’interrogatorio ha riconosciuto in foto la ragazza che si trovava in compagnia del suo aggressore e che sarebbe fuggita con lui dopo l’accoltellamento. Il primo piano della giovane è ora nelle mani dei carabinieri e, una volta identificata, potrebbe essere indagata per favoreggiamento.

Il racconto della vittima

Ai militari il 21enne ha raccontato di essere arrivato in città con la fidanzata per trascorrere il Capodanno, prendendo un alloggio in centro. Dopo aver raggiunto un gruppo di amici, anche loro di Portoscuso, sarebbe andato nella zona delle scalette di Santa Chiara per bare qualche drink. Alle 3 della notte di San Silvestro, da un bar accanto a quello dove beveva lui con il suo gruppo, ha notato un ragazzo in compagnia della giovane che innescava e lanciava dei petardi tra i tavolini vicini. Infastidito, si sarebbe avvicinato per rimproverarlo. Da lì sarebbe nato un diverbio e poi una zuffa, con calci e pugni: i due sarebbero stati separati dai presenti. Quando Giacomo Mura si sarebbe voltato per tornare al suo posto avrebbe notato il movimento rapido del rivale alle sue spalle. Voltandosi nuovamente si è trovato il coltello in pancia. Poi l’aggressore e la ragazza sono fuggiti.

La descrizione

L’aggressore è stato descritto come un giovane di circa 25 anni, capelli scuri corti, barba leggera, alto circa un metro e 70 centimetri. Poi, però, dall’esame delle fotografie che i carabinieri hanno mostrato alla vittima è poi scattato il riconoscimento della ragazza.

