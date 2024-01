Cera, il Beckenbauer rossoblù 

Quello che Franz Beckenbauer, il leggendario Kaiser scomparso domenica a Salisburgo, fece al Bayern, Pierluigi Cera a Cagliari non avrebbe potuto farlo. Contribuì a far crescere la squadra ma non la trasformò, perché per quello c’era Gigi Riva. Semmai lo fece a Cesena, dove fu protagonista dell’incredibile qualificazione alla Coppa Uefa del 1975-’76. Stessa divisa del Kaiser, maglia bianca e calzoncini neri, stesso ruolo di regista arretrato, libero, come lo si chiamava. Piero, classe 1941, sorride ma taglia corto: «Certo, è un ruolo simile, ma dall’altra parte c’era una potenza diversa. Era il ruolo che dava una certa superiorità dal centrocampo in su perché a centrocampo schermavi l’azione avversaria». Però con la palla tra i piedi era un centrocampista aggiunto.

Cera, parliamo di Beckenbauer...

«Dici Beckenbauer e dici tutto. Non è questione di scandagliare i pro e i contro, quando parli di lui è lui: non si discute. Sotto tutti i punti di vista».

Avete avuto una parabola tattica simile, no?

«Ho cominciato da centravanti, poi ho fatto tutti i ruoli di movimento. Il portiere no, ma gli altri li ho fatti tutti. Se c’era bisogno marcavo anche l’attaccante, senza difficoltà. Poi sono diventato l’uomo del centrocampo è andava bene».

A Cagliari la svolta.

«Si era fatto male Tomasini, bisognava trovare un sostituto, io non avevo difficoltà. Scopigno mi chiese se me la sentivo. Ma i patti erano che l’azione, 99 volte su 100, doveva iniziare da me e in quel ruolo mi sono affermato».

Dicono che lui abbia cambiato il calcio: è così?

«Non ha cambiato niente, ma il fatto è che aveva altre capacità. Quel ruolo lo facevo anche io, ho continuato a farlo in Nazionale, non era chissà cosa. Ma il discorso è saperlo interpretare con le doti tecniche e fisiche che aveva lui. Noi in Italia abbiamo avuto giocatori “veri” in quel ruolo. Più che Baresi che, magari nella fase difensiva era più bravo, nella fase di impostazione offensiva io vedevo meglio Scirea. Faceva qualche inserimento in più che Baresi non ha mai fatto. Però sotto l’aspetto tecnico e di visione del gioco Baresi era unico».

Ma, dica la verità, lei un po’ sentiva di somigliargli?

«Sotto l’aspetto tecnico tattico mi ci vedevo, ero abbastanza considerato».

A Città del Messico la vostra sfida più celebre: Italia-Germania 4-3. Lui la finì con il braccio al collo, chissà perché...

«Eh già, in quella partita l’infortunio gliel’ho causato io. Un fallo come se ne vedono tanti, non un intervento violento, ma cadendo è finito sulla spalla. Non serviva neppure un cartellino, infatti non sono stato ammonito, ma lui è caduto male. Ed eravamo quasi fermi! Sostituzioni se ne facevano meno e poi lui era Beckenbauer, se la sentiva e continuò. Era un po’ menomato, ma dovevi sempre tenerlo d’occhio».

Come vede il duello tra il suo Cesena e la Torres?

«All’inizio ero perplesso, la Torres non aveva una grande fama e invece mi deve ricredere. Certo, io tengo per il Cesena, ma magari in B ci andremo entrambi...».

