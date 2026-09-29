C’era anche l’Isola alla Berlin Marathon 

Berlino si conferma ancora una volta capitale mondiale della maratona, e nel lunghissimo serpentone di runner che domenica ha attraversato la capitale tedesca non sono mancati i colori dell’Italia e della Sardegna. La 52ª edizione della BMW Berlin Marathon ha richiamato oltre 56 mila partecipanti provenienti da 162 nazioni. Partenza dalla Straße des 17. Juni, nel cuore del Tiergarten, e arrivo nello scenario simbolo della Porta di Brandeburgo, dopo i tradizionali 42 chilometri e 195 metri. Numerosa la pattuglia italiana, con circa 1.500 atleti al via. Il più veloce è stato Riccardo Mugnosso, che ha concluso in 2 ore 13 minuti e 44 secondi, mentre tra le donne la migliore italiana è stata Barbara Bressi in 2 ore 40 minuti e 26 secondi. Tra i 1.500 italiani c’era anche un pezzo di Sardegna. A rappresentare l’Isola, tra gli altri, Antonio Serreli e Agostino Serra dell’Atletica Maracalagonis. Serreli ha tagliato il traguardo in 3 ore 20 minuti 41 secondi, mentre Serra ha completato la sua maratona in 3:38:46 nelle rispettive categorie. Al 42° chilometro, ormai a un passo dall’arrivo, è comparsa a sorpresa una bandiera dei Quattro Mori. La gara assoluta ha parlato etiope. Tra gli uomini ha vinto Guye Adola in 2h02’50”, mentre tra le donne Tigst Assefa ha chiuso in 2h11’04”, firmando il nuovo record del percorso. Ma dietro i campioni dell’élite c’è sempre l’altra maratona, quella degli amatori: mesi di allenamento, sveglie all’alba, chilometri accumulati e sacrifici per arrivare davanti alla Porta di Brandeburgo, che rappresenta uno dei traguardi più ambiti per ogni maratoneta.

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