Ceppitelli e Carboni: e adesso? 

Quel maledetto 22 maggio di nove mesi fa a Venezia indossavano la maglia bianca del Cagliari. Sabato ci saranno ancora, ma stavolta Luca Ceppitelli e Andrea Carboni saranno dall'altra parte della barricata, in un pomeriggio dalle mille emozioni. Perché il Cagliari, per loro, non è e non può essere un avversario come gli altri. Soprattutto se il teatro della prima volta “contro” è ancora quel “Penzo” dove quella sera la laguna fu ingrossata dalle lacrime rossoblù per una retrocessione che, ancora oggi, brucia.

Storie diverse

Ceppitelli e Carboni hanno seguito strade diverse per arrivare a Venezia. L'ex capitano, chiusa la sua storia col Cagliari, è rimasto senza contratto e a ottobre ha firmato con i lagunari. Il tempo di trovare una buona condizione e Ceppitelli ha preso il comando della difesa, indossando addirittura la fascia da capitano nelle gare giocate (e vinte) contro Benevento e Spal, salvo poi esser costretto a saltare la trasferta di venerdì scorso a Pisa. Per Carboni, invece, la chiamata è arrivata nelle ultime ore del mercato di gennaio. Poco spazio a Monza (appena 4 presenze) mentre lui, classe 2001, voleva giocare con continuità. A ccostato al Cagliari, il tonarese ha poi accettato la chiamata d'aiuto del Venezia, dove ha ritrovato l'ex compagno . Per Carboni subito una maglia da titolare e tre presenze (da 90 minuti).

Cagliari per noi

Una partita, quella di sabato, che scuote le anime. Perché la maglia rossoblù è una seconda pelle, nonostante il distacco della scorsa estate. Ceppitelli, arrivato a Cagliari nel 2014, ha messo insieme qualcosa come 188 presenze, segnando anche 10 reti e diventando capitano e leader. Anche nei periodi difficili, tra i mille infortuni che hanno condizionato la sua storia in Sardegna, il suo parere ha sempre avuto un peso speciale. Fondamentale nel ritorno immediato in A, nel torneo 2015-16, e ancora scialuppa di salvataggio, non solo tecnica, nelle successive salvezze, soprattutto quella della stagione 2017-18, quando nel drammatico finale Ceppitelli è diventato un punto di riferimento assoluto. Lo scorso anno ci ha provato fino alla fine. «C'erano giorni in cui il dolore non mi permetteva neanche di alzarmi dal letto«, aveva raccontato. Ma il Cagliari aveva bisogno di lui. E lui c'era, anche a Venezia, pur sapendo che, comunque fosse finita, al fischio finale avrebbe lasciato la Sardegna dopo otto stagioni. Già, il fischio finale di Maresca: «Sono corso a protestare, pensavo a una punizione. Inconsciamente, non potevo accettare la retrocessione».