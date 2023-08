Cep, ora dai palazzi piovono calcinacci  

Le transenne in via Avogadro di Collobiano, nei palazzi del Cep, gli abitanti sono oramai abituati a vederle da tempo. Sono state messe per delimitare la parte di palazzine dalla quale periodicamente cadono calcinacci. A non vedersi da queste parti sono invece gli operai incaricati di mettere in sicurezza i balconi.

L’allarme

Martina Valdes, una delle abitanti del palzzo, è preoccupata: «Di recente un grosso calcinaccio è caduto su un’auto», spiega. «Solo per un caso non c’era nessuno al suo interno. Abbiamo tutti paura quando usciamo di casa. Il mio balcone si sta letteralmente sgretolando e incrociamo le dita affinché non ci accada nulla di grave. Le transenne, infatti, vengono tolte quando si pensa che non ci sia più pericolo, ed è proprio quando non ci sono che il rischio è maggiore». E non è solo la sua via ad essere interessata dal problema: «C'è anche via Archimede e via Flavio Gioia, anche lì ci sono le transenne».

L’appello

Da qui la richiesta di intervento al Comune: «Questa situazione di pericolo va avanti da anni, abbiamo fatto tantissimi reclami ma non ci hanno mai risposto, non hanno mai fatto nulla di risolutivo, ci hanno sempre ignorato», prosegue. «Non crediamo che non abbiano i soldi per intervenire. Qui si parla di sicurezza, la problematica è grave, se crolla qualcosa potrebbe uccidere qualcuno. Dunque non è una questioncina da nulla». Spaventata anche Mariolina Dessì: «Vorremmo essere ascoltati», dice. «Non possiamo continuare a vivere con la paura che ci cada in testa un pezzo di palazzo quando usciamo o rientriamo. Quando ci sono le transenne mi sento ovviamente più tranquilla, ma questo non significa che ci accontentiamo. Il Comune non può limitarsi a mettere una pezza a un buco. Se interverranno? Non l’hanno mai fatto da quando è stata costruita. È ovvio che non ci crediamo più. Però è giusto farci sentire, non si sa mai che possa essere la volta buona».

L’assessora

Da parte sua, l’assessora comunale dei Lavori pubblici, Gabriella Deidda, precisa: «I numeri civici interessati, in via Avogadro, sono di proprietà di Area, ma noi li gestiamo come alloggi Erp» e assicura che «non appena recuperiamo i soldi sufficienti per fare la manutenzione straordinaria, interverremo. Dobbiamo farlo quanto prima, i nostri tecnici hanno fatto un sopralluogo e hanno visto che la situazione è critica».

