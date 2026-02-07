VaiOnline
Via Volta.
08 febbraio 2026 alle 00:12

Cep, case accessibili in arrivo: via ai cantieri 

Al Cep la lunga attesa è finalmente terminata: giovedì mattina due operai hanno posizionato in via Volta, all’altezza dell’ex campo da baseball, il cartello che annuncia l’avvio delle opere di urbanizzazione primaria nell’area tra Cep e Quartiere europeo, segnale inequivocabile che il progetto di “Housing sociale” è entrato nella fase operativa.

L’intervento, finanziato con 37 milioni di euro dal Fondo regionale per l’Housing sociale e gestito da Torre Sgr, prevede la costruzione di 12 nuovi palazzi per complessive 160 unità abitative a locazione calmierata destinate a giovani coppie, insieme alla realizzazione di due parchi e di una rotatoria.

L’area di cantiere era stata recintata già tre anni fa per carotaggi finalizzati a verificare la presenza di eventuali residuati bellici, ma i lavori erano stati bloccati dalla burocrazia.

L’assessore alla Pianificazione strategica, Matteo Lecis Cocco Ortu, sottolinea: «L’housing sociale non è una risposta emergenziale ma una politica urbana strutturale» e aggiunge che «questo cantiere segna l’inizio di un percorso che il nuovo Piano urbanistico intende rendere sistemico». L’obiettivo è garantire una casa accessibile, «cucire quartieri» e rispondere al fabbisogno abitativo reale di famiglie, giovani e persone escluse dal mercato immobiliare tradizionale. Per l’assessore, l’avvio dei lavori dimostra che è possibile «governare le trasformazioni urbane mettendo insieme qualità dello spazio pubblico, infrastrutture, sostenibilità e diritto all’abitare».

