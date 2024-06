Centrosinistra, un cantiere aperto 

Federazione democratica è un cantiere ancora aperto. Trent’anni fa questa formazione (Socialisti, Socialdemocratici, Cristiano Sociali e di Rinascita e Sardismo) si muoveva contro i mulini a vento del berlusconismo, riuscendo a portare Federico Palomba alla presidenza della Regione. Ricordarlo oggi ha un senso per Luciano Uras, padre dei Progressisti sardi, che ieri ha aperto così l’incontro pubblico promosso dall’associazione “Rosalia Uras Medica”: «Trent’anni fa Federazione democratica svolge questa funzione, nel 2024 la coalizione democratica progressista di sinistra riesce ancora una volta a interrompere l’ascesa del centrodestra nell’Isola e a sostituirlo nella funzione di governo della Regione e delle principali città». Ora, dice, «è l’occasione giusta per rilanciare l’importanza dell’articolo 49 della Costituzione (tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale)». Questo perché «sempre di più la stagione dei partiti, delle liste, dei comitati elettorali è finita perché non dà prospettiva e non garantisce qualità nelle istituzioni e non difende le assemblee elettive con vigore».

«Allargare il campo»

Il lavoro fatto nel ‘94 può continuare a dare i suoi frutti. Il segretario del Pd e presidente del Consiglio regionale Piero Comandini spiega bene perché: «Il cantiere di Federazione democratica è ancora aperto. Attualmente il Pd ha una forza maggiore all’interno del campo del centrosinistra, ma ancora non è autosufficiente». Per questo, si può allargare il campo «con tutti quelli che sono riuniti in questa stanza secondo l’intuizione di federazione democratica». D’altra parte, «abbiamo verificato che quando ci contaminiamo vinciamo le elezioni». Dentro la stanza del Caesar’s Hotel di cui parla Comandini ci sono tanti esponenti del Consiglio regionale e della Giunta, tutti riconducibili al Pd e al partito dei Progressisti. Nessuno al Movimento Cinquestelle o all’Alleanza Verdi Sinistra. «Dobbiamo continuare in questa direzione, anche intercettando l’elettorato del Psd’Az non più presente in Consiglio», aggiunge Comandini. Ma il difficile viene adesso, «nel momento in cui dobbiamo riuscire a fare e a comunicare quello che facciamo». Adesso, insiste il segretario Dem, è obbligatorio continuare a «costruire attorno a un soggetto che può essere una federazione autonomista. Qui vedo tanti amici che hanno voglia di lavorare in questa direzione». Quella di una federazione sarda Pd-Progressisti? È possibile.

Stato d’avanzamento

Magari, dice Antonello Cabras chiudendo i lavori, «al prossimo incontro potremmo già registrare uno stato d’avanzamento».

