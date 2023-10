Centrosinistra, ultima parola al Pd E adesso spunta il caso Comunali 

L’orientamento del tavolo politico del centrosinistra è chiaro. La strada tracciata porterà probabilmente a indicare la pentastellata Alessandra Todde come candidata alla presidenza della Regione. L’unico vero ostacolo, a questo punto, è rappresentato dall’altro partito forte dello schieramento. Il Pd, che su questo nome deve ancora trovare un’intesa al suo interno. E se il nome che scaturirà dal tavolo sarà quello della deputata, questa scelta dovrà essere condivisa nella direzione regionale del partito che potrebbe essere convocata alla fine della settimana prossima. In pratica, i Dem avranno l’ultima parola: la loro decisione sarà dirimente e servirà in un modo o nell’altro a chiudere la partita. Questo però avverrà tra due settimane.

Due ipotesi

Nel frattempo, i Dem potrebbero tentare di fare sintesi su un proprio candidato. Una strada comunque difficile: Graziano Milia, ad esempio, potrebbe anche mettere tutti d’accordo, ma il suo nome provocherebbe la rottura del campo largo perché il M5S è contrario alla discesa in campo del sindaco di Quartu. E chiunque nel Pd sa che per vincere non si può fare a meno dei Cinquestelle. Anche se questo significherebbe riconoscere al Movimento il diritto di indicare il nome per la presidenza. Una convergenza fortemente criticata da Renato Soru perché, ha detto durante un incontro a Decimomannu, è il frutto di «uno scambio indecente tra Piemonte e Sardegna». In Piemonte la Dem vicina a Elly Schlein Chiara Gribaudo sfiderà Cirio, e questo sarebbe possibile solo dando alla Sardegna un nome M5S.

No alle retromarce

In ogni caso, indietro non si torna rispetto ai passi avanti fatti dalla coalizione. Vista l’autocandidatura di Massimo Zedda (Progressisti) a Cagliari, il Pd potrebbe anche ritrovarsi senza ruoli importanti da ricoprire.

Ma questo scenario non preoccupa più di tanto i Dem, da sempre contrari a trattare allo stesso tavolo le elezioni regionali e le successive comunali. Infatti, spiega bene un esponente del partito, il voto delle regionali sarà fondamentale per individuare il candidato sindaco di Cagliari.

Nodo Cagliari

Il senso è che se i Progressisti faranno il pieno di voti in città, allora nessuno si opporrà all’ipotesi Zedda. Un risultato deludente, invece, aprirebbe un’autostrada alla candidatura del segretario del Pd Piero Comandini. D’altra parte, la mossa dei Progressisti di annunciare la disponibilità dell’ex sindaco è strategica perché mira ad attrarre il consenso già alle regionali.

C’è poi il Comune di Sassari. Qui il candidato sindaco potrebbe essere il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Gianfranco Ganau. Ma il partito non si può accontentare di una sola casella. A meno che, in un’ipotetica Giunta Todde, non riesca ad ottenere la guida degli assessorati più importanti, a partire da quello al Bilancio e alla programmazione. (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA