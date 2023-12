Centrosinistra, nuovi appelli all’unità 

Le trattative, anche se sottotraccia, non si sono mai fermate. L’ipotesi di un centrosinistra unito non è ancora tramontata. Ieri dal Partito socialista è arrivato un nuovo appello «alla ragionevolezza» indirizzato ai Progressisti, che attualmente sostengono la candidatura di Renato Soru.

«Rientrate nella coalizione, la vostra presenza è indispensabile per costruire una compagine compiuta in grado di confrontarsi e di battere il centrodestra, troverete dentro il campo largo gli spazi di agibilità politica che tengono conto di tutte le sensibilità vicine alla vostra», scrive il segretario regionale Gianfranco Lecca. E proprio nelle stesse ore il progressista Massimo Zedda spiegava che «bisogna lavorare per ricomporre la frattura» e dare alla Regione «un governo diverso da quello attuale, in modo da risolvere le tante problematiche che si sono aggiunte negli ultimi tempi».

Ma frenare uno dei due treni in corsa – Alessandra Todde e Renato Soru – sui binari del centrosinistra non è semplice. Entrambi proseguono la loro campagna elettorale. Soru oggi sarà a Quartu (alle 17.30 a Casa Olla) per parlare di «vecchie e nuove servitù». Ieri a Perfugas l’ex governatore è stato incalzato da Emiliano Deiana, presidente dell’Anci, a un incontro sulle contromisure allo spopolamento: «Se siamo d'accordo su tutte queste cose non capisco perché andiamo divisi alle regionali».

Todde invece sarà questa mattina (dalle 10) in piazza Garibaldi a Cagliari per la presentazione della lista civica “Noi con Alessandra Todde presidente”.

RIPRODUZIONE RISERVATA