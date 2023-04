Centrosinistra-M5S, sul tavolo le Regionali e il voto a Cagliari 

In Consiglio regionale i rapporti tra le forze di opposizione non potrebbero essere migliori. Le cose funzionano. Ora, però, è arrivato il momento di superare questa dimensione, e sperimentare quella di una coalizione che si candida a governare la Sardegna. Se lo sono detti i capigruppo di Pd, Progressisti, Alleanza rosso verde e Movimento Cinquestelle nel corso dell’ultima riunione che si è tenuta proprio nel palazzo di via Roma, presenti anche numerosi consiglieri. «È un primo passo per una coalizione di sinistra ampia e alternativa al governo Solinas», ha spiegato il presidente del gruppo rosso verde Eugenio Lai, «ma ora dobbiamo accelerare e preparare tavoli di coalizione». Si ragiona, ovviamente, in funzione delle elezioni regionali di febbraio 2024 (sempre che non si vada al voto nella finestra di ottobre-novembre). Ma non solo.

Pacchetto completo

Sul tavolo ci sono inevitabilmente le amministrative in programma nello stesso anno a Cagliari e Sassari. L’invito a considerare il pacchetto completo è arrivato dai Progressisti. Che vorrebbero evitare ciò che è già accaduto, e cioè che lo schieramento in corsa per le regionali sia diverso da quello che si presenterà per amministrare le due città più importanti dell’Isola. Il pacchetto completo ha delle implicazioni: il partito che esprimerà il potenziale governatore, dovrà con ogni probabilità rinunciare a scegliere i candidati sindaci a Cagliari e Sassari, o almeno in una delle due città. Nessuno lo ammette chiaramente, ma i desiderata sono già noti. Si ipotizza, per esempio, che al segretario del Pd Piero Comandini non dispiacerebbe governare Cagliari, e che il capogruppo Gianfranco Ganau si rivedrebbe bene nel ruolo di sindaco di Sassari. Se tutto questo si verificasse, i Dem dovrebbero rinunciare alla presidenza della Regione. Alla quale aspirerebbe un esponente del Movimento Cinquestelle (la consigliera Desirè Manca o la deputata Alessandra Todde). Tutto questo, coerentemente con le decisioni del tavolo nazionale.

La scommessa

All’incontro in Consiglio regionale, tuttavia, non si è discusso di nomi. È stato, al limite, «un incontro sul lavoro da fare in questi dieci mesi di legislatura», ha chiarito Desirè Manca. Il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus ha ribadito che «la scommessa che dobbiamo fare come coalizione è puntare su un aumento dell’affluenza». Infatti, «se resterà bassa, il centrosinistra sarà sfavorito». Nei prossimi giorni, tutti si metteranno al lavoro con l’obiettivo di analizzare i cinquanta mesi di opposizione alla maggioranza di centrodestra. «Sarà utile anche in funzione della stesura del programma per le regionali», ha detto Piero Comandini. L’analisi non prevede sconti: per esempio, nel corso della riunione qualcuno ha fatto notare che la mozione di sfiducia a Solinas è stata sprecata, «giocata male e con confusione».