Centrosinistra-M5S, sui nomi niente fretta: «Prima i programmi» 

Alessandra Todde è il nome che il M5S dovrebbe fare se avrà la possibilità di indicare il candidato alla presidenza della Regione. Questo è quanto trapela da fonti vicinissime ai vertici romani del Movimento. Ieri, tuttavia, arrivando al terzo incontro del tavolo del campo largo in vista delle regionali, il coordinatore sardo Ettore Licheri ha dichiarato che «serve il miglior interprete di quello che sarà il programma che inizierà a nascere questo pomeriggio, noi non abbiamo leader né figure carismatiche, anche se siamo consapevoli di vivere un periodo di forte leaderismo politico».

«La priorità è il tavolo»

Il senatore è convinto che «le forze progressiste debbano unirsi senza numi tutelari, portando un progetto di ricostruzione sociale ed economica della nostra Isola, piuttosto che puntare suuna faccia da presentare ai sardi». Insomma, se anche il M5S ha già un nome in cantiere, non intende proprio darlo a vedere. Certo, ricorda, «abbiamo già posto i requisiti: deve essere una persona capace e competente, che deve trasmettere un segnale di novità, di discontinuità rispetto al passato». Ma, «sarà fondamentale il programma, si vincerà con il programma o si perderà con questo». E ora, «la priorità è metterci tutti insieme intorno ad un tavolo, e iniziare a fare politica vera». Perché – sottolinea il parlamentare di Sassari – «una cosa dev'essere chiara: questo è un tavolo politico, non elettorale. La mia prima preoccupazione è che questo tavolo non si spacchi, che qualcuno dal tavolo possa trovare degli elementi di disturbo: per vincere abbiamo bisogno davvero di tutti, poi arriverà anche il nome». Quindi, la novità è che il M5S mette l’unità del tavolo davanti anche all’opportunità di indicare il candidato governatore. Quanto all’ipotesi di testare i potenziali candidati con un sondaggio, «in questo momento ci preoccupa solo metterci tutti assieme attorno a un tavolo».

Ne ha ribadito l’importanza, invece, il presidente dei Progressisti Massimo Zedda: «Un elemento che non è in contrapposizione con le primarie, anzi, può dare un supporto alle candidature. È utile per comprendere non solo l'opinione dei sardi circa le figure da proporre, ma anche per capire i temi più importanti per il futuro della Sardegna». Che nella coalizione si assista a una frenata rispetto a posizioni che erano emerse nei giorni scorsi si capisce anche dal rinvio della direzione del Pd aggiornata inizialmente a dopodomani, e poi direttamente a lunedì 25 perché c’è la necessità di fare sintesi ulteriore all’interno delle correnti.

Il programma

Ieri la terza riunione delle diciannove sigle, ancora nella sede del Pd in via Emilia, è andata avanti per un paio d’ore. All’ordine del giorno c’era la costituzione di un gruppo di lavoro per la scrittura del programma. Ogni forza politica – è emerso – dovrà indicare due nomi. In pratica, saranno circa una trentina le persone impegnate a stilare un documento programmatico non particolarmente lungo, necessario quanto prima «perché la coalizione si costruisce su basi programmatiche», ha spiegato Francesco Agus (Progressisti) al termine della riunione. «È stata una riunione molto densa di contenuti, abbiamo ribadito che considerare scontati i temi del programma è un errore. Il centrosinistra nelle sue stagioni di governo, su sanità e urbanistica in particolare, non ha avuto idee monolitiche e solide. Stavolta serve qualcosa di diverso». Il segretario Dem Piero Comandini ha confermato che «l'incontro è andato molto bene, abbiamo discusso di temi e si è condiviso un metodo di lavoro: serve una cabina di regia che definisca la priorità per la Sardegna del futuro. C'è un buon clima che ci fa ben sperare. L'obiettivo è che questa grande coalizione che stiamo costruendo possa governare la Sardegna per i prossimi dieci anni».

Il tavolo, intanto, è aggiornato a venerdì prossimo, sempre in via Emilia.

