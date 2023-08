Centrosinistra-M5S: senza intesa sul nome primarie inevitabili  

Nessuno (o quasi) le vuole, ma potrebbero costituire la strada obbligata per uscire dall’inconcludenza. Le primarie per la coalizione del centrosinistra-M5S sono un po’ come il pulsante d’emergenza da premere se e quando sarà chiaro a tutti che le trattative non sono sufficienti per fare sintesi sul candidato governatore alle Regionali di febbraio 2024.

Gli ostacoli

In pratica, è quello che rischia di succedere: il 7 luglio scorso il tavolo di Molentargius ha decretato la nascita dello schieramento, ma da quel giorno non si è mai più riunito. Nel frattempo, c’è chi ha fatto di testa sua. Vedi l’iniziativa a Santu Lussurgiu della deputata Alessandra Todde dove però non si è presentato nessuno dei quattro consiglieri regionali del Movimento Cinquestelle. Altri, prima ancora del secondo confronto ufficiale tra le 19 sigle che compongono il tavolo, hanno esternato considerazioni sul metodo per la scelta del candidato: Pd, l’Alleanza Rossoverde e Più Europa sono convinti della necessità di slegare la scelta del nome per le regionali da quelle per i nomi dei futuri sindaci a Cagliari e Sassari; al contrario, i Progressisti pensano che, «considerati i tempi che ci separano dalle consultazioni elettorali del 2024, appare necessario avanzare contemporaneamente la proposta unitaria per la Regione e i due centri più grossi dell’Isola». Poi ci sono i movimenti e le associazioni più piccole, che sedevano comunque a pieno titolo al tavolo del 7 luglio. Qualcuno ha già chiesto il ricorso a elezioni primarie. Lo ha fatto LiberU da subito, e lo ha fatto qualche giorno fa il segretario nazionale dell’Upc Antonio Satta: «Chiediamo che il tavolo le convochi e che possano svolgersi al più presto: l’Isola ha bisogno di una leadership scelta dai sardi, che emani da un processo trasparente, democratico e condiviso».

Le posizioni

La sensazione, comunque, è che chi ha più forza nelle trattative non cerchi le primarie. Secondo il segretario del Pd Piero Comandini non saranno necessarie: «Certo, non possiamo escluderle», premette, «ma riteniamo che sia il tavolo a dover definire modalità e criteri di scelta del candidato alla presidenza della Regione. La politica è prioritaria per individuare il profilo migliore per vincere». Il problema è che il tavolo non si riunisce. Ma Comandini sembra certo che il percorso intrapreso proseguirà in modo ordinato». Anche per il M5S le primarie potrebbero costituire una via d’uscita, soprattutto se i vertici romani imponessero ai pentastellati sardi una candidatura che non intendono sostenere. Ma, spiega la consigliera Desirè Manca, «tradizionalmente il M5S non è mai stato per le primarie, potrebbe essere però il frutto di una decisione che scaturisce dal tavolo politico e da una serie di contrattazione». Secondo Eugenio Lai (Alleanza Rossoverde), «prioritariamente il candidato deve uscire dal tavolo, e Pd e M5S – come forze più grosse - devono assumersi la responsabilità di convocarlo». Il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus non le esclude a priori: «Il candidato andrà definito tra settembre e ottobre. Ma se non si trovasse un nome con le caratteristiche adatte (capacità amministrativa, consenso personale e capacità di unire la coalizione), le primarie restano uno strumento aperto». Ora, ammette, «dopo i primi tentativi non si riesce a convergere su un nome che vada bene a tutti».

