Centrosinistra-M5S, scintille al tavolo 

Il no alle primarie deve essere ancora digerito. La rinuncia del Pd a un metodo che ha nello statuto, solo per venire incontro al M5S, non è stata priva di conseguenze. Secondo i Progressisti «in questo terreno è facile scivolare, riteniamo che questo rapporto non debba e non possa vincolare la scelta del candidato presidente a decisioni spartitorie assunte a Roma sui governi regionali e locali interessati al voto». Concetto ribadito ieri al tavolo politico della coalizione dall’ex senatore Luciano Uras e dal consigliere regionale Gianfranco Satta. All’incontro delle diciotto sigle durato circa tre ore, i due esponenti del partito hanno tenuto il punto. «Ho la barba bianca e forse dovremmo evitare di prenderci in giro», si è lasciato scappare Uras.

L’altra riunione

Che, al termine della riunione, si è fermato nella sede del Pd in via Emilia per un’altra mezz’ora, per un confronto ulteriore con il segretario Dem Piero Comandini e pochi altri. La posizione dei Progressisti è abbastanza chiara: inutile sostenere che il nome uscirà da questo tavolo se invece dobbiamo limitarci a ratificare un qualcosa che è stato già deciso. Cosa? Che il candidato – che risponde al nome della deputata Alessandra Todde - sarà indicato dal M5S. Sulla parlamentare non esiste da parte dei Progressisti un veto di natura personale. Semplicemente, non ci sarà la disponibilità ad accettare una candidatura che non è espressa dal gruppo di forze politiche che ha iniziato a riunirsi da luglio. Il partito di Massimo Zedda e Francesco Agus non è l’unico contrario a questo patto Pd-M5S che non piace nemmeno a Più Europa, al Psi, a Fortza Paris, mentre ha contribuito a tenere a distanza Italia Viva di Matteo Renzi.

Fuori dal perimetro

C’è anche chi ha già deciso di uscire dal perimetro della coalizione. «È mancato il riconoscimento delle istanze politiche e metodologiche che, un mese fa, abbiamo posto come condizioni per un possibile accordo politico», hanno spiegato in una nota i portavoce di Sardegna chiama Sardegna Danilo Lampis e Nicoletta Pucci, «abbiamo chiesto al tavolo un riconoscimento politico delle istanze di cambiamento espresse da Sardegna chiama Sardegna, che in quest’ultimo anno ha raccolto 1200 adesioni al suo appello (con una media d’età di 30 anni) e sviluppato un processo partecipativo imponente, con più di 50 incontri, fra assemblee territoriali, tematiche e generali. Il riconoscimento politico che volevamo verificare entro la fine di settembre, alla base di un possibile accordo politico-elettorale, non c’è stato. Infatti il tavolo politico è stato messo in stand by a causa dei dissidi interni alle forze maggiori e a dinamiche da manuale Cencelli».

«Conta l’unità»

È comunque certo, ha commentato Comandini dopo il vertice, che non si alleeranno con il centrodestra. Sull’andamento del tavolo il segretario rimane ottimista: «Oggi abbiamo chiarito che sarà il tavolo regionale a scegliere il candidato migliore, in piena autonomia e senza alcuna imposizione romana». Quanto alle primarie, «si è registrata una posizione chiara e dopo un lungo dibattito la maggioranza delle sigle ha deciso di non ricorrere a questo metodo, per questo ci si rivedrà all’inizio della settimana prossima per discutere i criteri da adottare per individuare il candidato». In ogni caso, ha concluso, «tutti sono concordi sul fatto che l’unità continui a essere il valore principale per presentarsi alle elezioni». Il coordinatore del M5S Ettore Licheri ha definito «proficuo» l’incontro di ieri. Licheri è ottimista sui tempi: "Chiuderemo entro ottobre, anche prima». Sempre ai microfoni, Luciano Uras ha detto che «bisogna vincere le elezioni con qualcuno che sia in condizione di governare grazie alla conoscenza del territorio, delle nostre autonomie locali, del sistema economico e sociale e delle condizioni disastrate dell'economia isolana». Ora, «cerchiamo di mettere insieme una compagine che sappia ricostruire la Regione ridotta in macerie da questa maggioranza». Il tavolo è aggiornato a lunedì alle 17.

RIPRODUZIONE RISERVATA