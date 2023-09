«Centrosinistra-M5S, la scelta del leader  non si farà a Roma»  

La scelta sul candidato presidente del campo largo «sarà solo nostra e la faremo in Sardegna, senza interferenze né da Roma né in altri luoghi in cui non si abbia a cuore il bene di tutti i sardi»: si chiude con queste parole la lettera aperta che il segretario del Pd sardo Piero Comandini ha indirizzato ieri ai Progressisti, per rassicurarli sui metodi per individuare il leader in vista delle Regionali.

Il chiarimento era stato sollecitato dagli stessi Progressisti con un’altra lettera aperta, dopo le voci di un accordo tra i vertici nazionali di Pd e Movimento 5Stelle per lasciare ai grillini il candidato alla presidenza della Regione. O più probabilmente la candidata, visto che i pentastellati dovrebbero proporre al tavolo della coalizione sarda il nome della deputata Alessandra Todde.

Senza citare Todde, i Progressisti (il partito della deputata Francesca Ghirra e dei consiglieri regionali Massimo Zedda, Francesco Agus e Gianfranco Satta) si erano rivolti al segretario del primo partito del centrosinistra perché si opponesse a scelte calate dall’alto: «Rigetta in modo risolutivo – chiedevano a Comandini – l’ipotesi di un accordo spartitorio tra i due partiti maggiori dell’alleanza democratica per imporre, in modo burocratico, candidature alle comunità regionali».

La risposta del segretario dem appare in totale sintonia con l’appello ricevuto: «Cari Progressisti», scrive Comandini, «il lavoro fatto in questi mesi per costruire un’alleanza democratica, progressista e indipendentista ci ha consentito di trasformarci da un insieme di forze politiche e movimenti in un’unica proposta politica». L’unità della coalizione «è e rimarrà un punto fermo», prosegue la lettera; e «il programma di governo che stiamo scrivendo sarà il filo conduttore». Poi la rassicurazione sulla leadership: «Il candidato sarà colui o colei che meglio saprà interpretare la visione per la Sardegna del futuro», e la scelta sarà fatta «in autonomia, tenendo conto di competenza ed esperienza».

RIPRODUZIONE RISERVATA