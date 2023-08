Centrosinistra-M5S, il tavolo traballa 

Ci sono alcuni nodi, in parte collegati, che impediscono al tavolo del centrosinistra (in alleanza col Movimento Cinquestelle) di funzionare come dovrebbe. Formalmente, non è seguita alcuna riunione ufficiale a quella del 7 luglio che, forte della partecipazione di venti sigle, ha decretato a Molentargius la nascita della coalizione. La riconvocazione era prevista prima di Ferragosto ma è slittata per ragioni diverse da quelle che alcuni dei protagonisti vorrebbero far credere, e cioè i lavori nell’Assemblea sarda sul fronte del collegato alla finanziaria 2023. No, i motivi sono altri.

La grana pentastellata

Il più importante riguarda i quattro consiglieri pentastellati – Desirè Manca, Alessandro Solinas, Michele Ciusa e Roberto Li Gioi - ai quali il rinvio non dispiacerebbe, impegnati come sono a gestire una grossa grana all’interno del Movimento stesso. Ovvero: la possibile candidatura alla presidenza della Regione della deputata e vicepresidente del M5S (nonché ex viceministra) Alessandra Todde, che nessuno dei quattro – e lo stesso vale per il senatore e coordinatore del Movimento nell’Isola Ettore Licheri - appoggia e condivide. Al tavolo del 7 luglio la parlamentare non c’era, mentre alla sua iniziativa a Santu Lussurgiu mancavano i quattro e lo stesso Licheri.

Il diktat

Questa situazione – i pentastellati sardi contrari a una candidatura di Todde nell’Isola – costituisce un problema per i vertici nazionali. Che, nei giorni scorsi, hanno pensato bene di attivare un confronto con gli onorevoli sardi. Ai quali, in buona sostanza, sarebbe stato chiesto di farsi piacere l’ex manager di Olidata. Insomma, quello che a tutti è sembrato un diktat sta di fatto mettendo a rischio la tenuta del tavolo. Ora i cinque contrari a Todde aspettano che il centrosinistra batta un colpo. Anche perché nessuno ha mai chiaramente chiuso la porta a questa possibilità. Certo, tutte le forze in campo avevano provveduto a smentire la presenza di proprie delegazioni a Santu Lussurgiu, ma ancora non c’è stata alcuna presa di posizione ufficiale.

Sempre sulla notizia

La deputata, da parte sua, si comporta come se il problema non esistesse, continuando a dire la sua su qualsiasi fatto sardo degno di nota: dai problemi dell’ospedale Microcitemico di Cagliari ai bassi livelli di scolarizzazione nell’Isola certificati dai dati pubblicati dal Sole 24 Ore, passando per i temi energetici.

Il metodo

Il nodo pentastellato disturba le altre forze politiche presenti al tavolo soprattutto per la natura dell’ipotetica candidatura di Todde, percepita in molte aree del centrosinistra come il frutto di un input romano. Dettaglio che contraddice con l’esigenza – manifestata il 7 luglio – di scegliere il futuro candidato governatore in Sardegna. A tutto ciò si aggiungono i malumori per alcune prese di posizione sulla necessità di slegare la scelta del nome per le regionali da quelle per i nomi dei futuri sindaci a Cagliari e Sassari. In questo senso si sono espressi l’Alleanza Rossoverde e Più Europa. In contrasto con la strada indicata dai Progressisti: «Per contribuire concretamente allo sviluppo ordinato della proposta di governo democratico della Sardegna, considerati i tempi che ci separano dalle consultazioni elettorali del 2024, appare necessario avanzare contemporaneamente la proposta unitaria per la Regione e i comuni capoluogo di Cagliari e Sassari». Il Pd, o comunque la parte più vicina al segretario, sarebbe più in sintonia con i Rossoverdi.

Il segretario

Ad ogni modo, Piero Comandini sostiene che «è vero, c’è una discussione, ma quando ritorneremo al tavolo di coalizione questi temi saranno affrontati collegialmente». E sul metodo per l’indicazione del candidato: «La scelta è dello schieramento che si sta costruendo in Sardegna, e sarà fatta in piena autonomia e nel rispetto di due condizioni: che sia la candidatura che più unisce la coalizione, che sia vincente e sappia governare il futuro della Sardegna». E il tavolo, secondo Comandini, non è a rischio. «È in piedi, e non salterà».

