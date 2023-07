Centrosinistra-M5S:  fuga in avanti di Todde, ora il tavolo è a rischio  

Ha già una grana da risolvere la neonata coalizione che, in vista delle prossime regionali, unisce le forze dell’opposizione in Consiglio regionale (Pd, Progressisti, Alleanza Rossoverde, M5S) con i partiti e i movimenti che gravitano nel centrosinistra e in generale nel mondo progressista, civico, indipendentista e autonomista. Oggi la vicepresidente del M5S Alessandra Todde sarà la protagonista di un’iniziativa a Santu Lussurgiu - “Costruiamo insieme la Sardegna del futuro” (a partire dalle 9 a San Leonardo di Siete Fuentes, organizza l’associazione Est Ora) - che in tanti, negli ambienti dello schieramento che punta a sconfiggere il centrodestra tra sette mesi, interpretano come una discesa in campo finalizzata alla candidatura della ex viceministra alla presidenza della Regione.

Malcontento

L’irritazione dalle parti di via Emilia (sede regionale del Pd) è palpabile. «Si tratta di un’iniziativa sospetta, a titolo personale, fuori dal tavolo e soprattutto dalle posizioni del M5S nell’Isola», sostiene un esponente Dem. Un’iniziativa «di rottura». Tra i relatori di Santu Lussurgiu, alcuni soriani della prima ora, ma anche alcuni fuoriusciti dal gruppo dei Progressisti e poi confluiti nell’Alleanza Rossoverde, come il padrone di casa, il sindaco di Santu Lussurgiu e consigliere regionale Diego Loi, e Maria Laura Orrù. «Todde agisce fuori dal perimetro del suo partito, sta provando a spacchettare il centrosinistra». Il malcontento è diffuso. Anche tra i Progressisti c’è chi parla di «un’iniziativa all’insegna del pressapochismo, a maggior ragione se non è presente il tuo partito a sostenerti».

Senza partito

A Santu Lussurgiu, infatti, non sono previsti interventi di Alessandro Solinas, Roberto Li Gioi, Michele Ciusa e Desirè Manca – ovvero i quattro consiglieri regionali pentastellati – né del senatore e coordinatore regionale del movimento Ettore Licheri. L’irritazione generale è legata soprattutto alle conseguenze che fughe in avanti di questo tipo possono generare. «Un’iniziativa del genere potrebbe avere l’effetto di produrre due candidati nel centrosinistra e a quel punto la coalizione salterebbe in aria», commenta un altro dirigente del Pd.

Nuove priorità

Al tavolo del 7 luglio scorso, tutte le sigle principali avevano condiviso l’idea di dar vita prima al programma di governo, per scegliere in seguito la persona in grado di interpretarlo al meglio. Il segretario Dem Piero Comandini aveva anche ipotizzato i mesi di settembre e ottobre come termine per l’indicazione del nome. Ora, però, la scelta del candidato potrebbe diventare un nodo da sciogliere quanto prima.

Rispetto a due settimane fa, non sono stati fatti grandi passi avanti. Le indiscrezioni su potenziali candidati restano le stesse. Si fanno i nomi del deputato Silvio Lai (Pd), dello stesso Comandini, del sindaco di Quartu Graziano Milia. In campo anche Mauro Usai che ha stravinto alle comunali di Iglesias. Nel Movimento Cinquestelle, restano alte le quotazioni di Desirè Manca. (ro. mu.)

