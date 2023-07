Centrosinistra-M5S, è nata la coalizione 

È nata la coalizione che punta a vincere contro il centrodestra alle prossime regionali. Dentro ci sono le forze dell’opposizione in Consiglio regionale (Pd, Progressisti, Alleanza Rossoverde, M5S) e partiti e movimenti che gravitano nel centrosinistra e in generale nel mondo progressista, civico, indipendentista e autonomista. L’elenco è lungo: Sinistra futura ex art. 1, Demos, Socialisti, Orizzonte Comune, Più Europa, Italia in Comune, Forza Paris, Partito dei sardi, Centro democratico, Upc, Orizzonte sinistra, Sardegna 2050, Liberu, A Innantis. Ieri al tavolo riunito all’edificio Sali Scelti del Parco Molentargius e coordinato da Paolo Maninchedda c’era anche Azione di Calenda, «ma in realtà non facciamo parte del tavolo», ha precisato uno dei rappresentanti, «ci hanno chiamato e siamo qui solo per ascoltare, la stessa cosa non escludiamo di fare domani col centrodestra». Benché invitate, non si sono presentate le delegazioni di Italia Viva e di Sardegna chiama Sardegna.

Aperti

«La coalizione è aperta e non rigida», ha chiarito alla fine dell’incontro Maninchedda, facendo sintesi dopo gli interventi di tutti i delegati, «di certo oggi possiamo affermare che è nata». Esattamente un anno fa l’ex assessore regionale, assieme ai Progressisti di Massimo Zedda, aveva avviato l’iter che ha portato al tavolo di ieri. Oggi riconosce l’importanza della struttura organizzativa del Pd che è stata capace di «connettere tutti noi» e resterà a disposizione anche per il futuro. Già lunedì, ha annunciato il segretario del Pd Piero Comandini, «convocheremo due delegati per forza politica per definire il perimetro del programma elettorale». Il Dem ha anche ipotizzato che la coalizione riuscirà a fare sintesi sul nome del prossimo candidato già entro l’autunno. Anche Zedda ha sottolineato l’importanza del metodo: «È il caso di definire un percorso con scadenze precise, anche per non dare all’esterno la sensazione di non essere preparati». Eugenio Lai dei Rossoverdi ha affermato la necessità di cercare soluzioni: «Deve essere una ricerca spasmodica, come spasmodica è la ricerca di poltrone da parte dell’attuale maggioranza».

«Una nuova vocazione»

Il coordinatore e senatore del M5S Ettore Licheri è stato l’ultimo a prendere la parola: «Deve cambiare la comunicazione: non dobbiamo essere alternativi a nessuno, dobbiamo solo parlare di rivoluzione e innovazione, di restituire una vocazione alla Sardegna».

Il leader

Soprattutto i partiti più grossi hanno rivendicato con insistenza la necessità di scrivere prima un programma, per individuare solo in seguito chi dovrà interpretarlo. Una posizione messa in dubbio da Più Europa, Orizzonte Comune e Demos. Per Più Europa il coordinatore Riccardo Lo Monaco ha fatto notare che gli elettori votano prima il presidente, poi il programma. «Prima il programma poi il candidato», è una forzatura anche secondo Franco Cuccureddu di Orizzonte Comune. La stessa questione del candidato è stata posta da Mario Arca di Demos: «Dobbiamo darci un metodo perché non esistono uomini e donne per tutte le stagioni. Per poter recuperare il non voto il centrosinistra sardo e italiano ha bisogno di una personalità credibile che deve essere un grande e vero interprete. Noi siamo riusciti a vincere quando avevamo un buon programma, una buona coalizione ma anche un candidato che avesse magari una sua lista»

RIPRODUZIONE RISERVATA