Centrosinistra-M5S, Comandini: «Sarà il tavolo di Molentargius a indicare un nome per il 2024» 

«Il metodo di lavoro è e resta quello stabilito a Molentargius». Parola del segretario regionale del Pd Piero Comandini. Che dà «il giusto peso» alle iniziative di questi giorni, come quella a Santu Lussurgiu organizzata dalla deputata Alessandra Todde. In una nota stampa la vicepresidente del M5S ha ringraziato «i colleghi del M5S» e «tutte le delegazioni politiche» che hanno partecipato, «dal Pd, a Sinistra Futura, da Italia in Comune, Demos, Alleanza Rosso Verde, Liberu, A Innantis, fino ai socialisti e a Più Europa». In realtà del M5S mancavano tutti i quattro consiglieri regionali e il coordinatore regionale e senatore Ettore Licheri, mentre non era presente alcuna delegazione ufficiale del Pd. «Non è in queste sedi che si sceglierà il futuro candidato alla presidenza della Regione», insiste Comandini.

«Il giusto peso»

Ecco perché bisogna dargli il giusto peso, posto che «l’aspetto positivo è che le associazioni organizzatrici sono all’interno del tavolo del centrosinistra». Lo stesso che sarà riconvocato a settembre per fare sintesi su un nome. Perché – ribadisce – «la coalizione c’è e nessuno ha disconosciuto quanto ci siamo detti il 7 luglio scorso a Molentargius». Oggi, intanto, il Pd farà il punto della situazione in vista delle elezioni regionali in una riunione della direzione regionale convocata a Oristano.

Autocritica

Il segretario è ottimista, altri esponenti del Pd e dei partiti che partecipano al tavolo lo sono meno. «I motori sono fermi, siamo un salotto, non siamo capaci di agire seguendo percorsi strutturati», è l’autocritica che fanno alcuni, «dal 7 luglio non si è mosso nulla, e questo apre la strada a fughe in avanti in ordine sparso come quella di Santu Lussurgiu». E va bene che bisogna dargli il giusto peso, «però al tavolo è necessario chiedere chiarimenti su queste iniziative estive».

Non è da escludere, dunque, una richiesta di convocazione del tavolo di Molentargius ben prima di settembre, magari anche prima della pausa di agosto, anche solo per tracciare di nuovo e in via definitiva il perimetro della coalizione.

Le trattative

Dopodiché, le trattative sul candidato di centrosinistra e M5S non si fermeranno nemmeno ad agosto. Al netto delle fughe in avanti, non ci sono grandi novità sui nomi in campo. Se dovesse avere la meglio il Pd: il deputato Silvio Lai, lo stesso Comandini (che però ha sempre detto di non essere interessato), il sindaco di Iglesias Mauro Usai. Per il M5S resta favorita Desirè Manca. Potrebbero non restare a guardare il presidente dell’Anci Emiliano Deiana e la ex deputata Dem Romina Mura, che nei giorni scorsi ha partecipato a un’iniziativa a Nuoro con il sindaco di Quartu Graziano Milia (anche lui considerato papabile), il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus e Antonello Cabras per festeggiare i vent’anni di Sardegna e Libertà, il blog di Paolo Maninchedda.

