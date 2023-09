Centrosinistra-M5S: c’è il nodo primarie ma l’alleanza regge 

L’alleanza regge. Nemmeno il no pentastellato alle primarie è riuscito a mettere in crisi l’equilibrio della coalizione che, in vista delle regionali in programma tra cinque mesi, mette assieme il M5S con i partiti e i movimenti del centrosinistra. Il tavolo si è riunito ieri nella sede del Pd in via Emilia, a due mesi di distanza dal primo incontro a Molentargius che aveva decretato la nascita del campo largo a diciannove sigle. Venti con Sardegna chiama Sardegna che ieri si è unita al gruppo. Pesa l’assenza di Paolo Maninchedda, segnale – invece – della crisi dei principi fondanti del 7 luglio.

Unità d’intenti

Le primarie restano un nodo. Quasi nessuno le vuole, anche se il no categorico è stato posto come condizione solo dal movimento. Forse anche per questo l’ostacolo si ritiene superabile. «L’incontro è andato molto bene», ha detto il segretario Dem e padrone di casa Piero Comandini, «si è condiviso il metodo per la costruzione di un programma che tenga conto di tutti gli aspetti politici, culturali e identitari della coalizione che stiamo costruendo». Inoltre, «la discussione è stata utile per registrare tutte le posizioni utili sulle modalità di scelta del candidato: il ricorso alle primarie oppure la sintesi ad opera della politica». Anche i Progressisti (rappresentati al tavolo dal capogruppo in Consiglio regionale Francesco Agus e dall’ex parlamentare Luciano Uras) hanno confermato di «essere aperti a ogni sistema per la scelta di un candidato vincente e più adatto a guidare la coalizione: l’obiettivo è vincere le elezioni e governare bene. Ciò detto, nei prossimi giorni si faranno delle valutazioni. Il tempo non è infinito ma oggi abbiamo riscontrato unità di intenti e visione rispetto ad alcuni punti, primo fra tutti quello di tenere unita la coalizione e di non farci imporre da nessuna leadership romana la candidatura per la Sardegna».

Posizione dominante

Intanto, ha confermato il presidente del gruppo M5S nell’Assemblea, Alessandro Solinas, «la nostra posizione sulle primarie non cambia ma abbiamo registrato da tutti i partecipanti la volontà di restare uniti e lavorare per giungere a un punto di caduta comune. Tutti riusciremo a lavorare per garantire l’unità del tavolo e della coalizione». E se, alla fine, proprio l’opportunità di celebrare primarie diventasse l’oggetto di un braccio di ferro nello schieramento? Spiega ancora Solinas: «Mi pare che il senso di responsabilità e la volontà di preservare questa unione siano innegabili. Se si vuole parlare di coalizione bisogna rendersi conto che, nel momento in cui emerge una posizione dominante al tavolo, questa poi dovrà essere oggetto di un accordo». E, al momento, la posizione prevalente è quella di chi non vuole andare a primarie. Continuano a chiederle LiberU («sono necessarie, un segnale forte che vogliamo mandare ai sardi per renderli partecipi delle decisioni cruciali») ma anche l’Upc di Antonio Satta. Sul punto, il Pd farà sintesi lunedì in una direzione regionale convocata a Oristano. Anche l’Alleanza Rossoverde le eviterebbe. «Siamo molto soddisfatti», ha dichiarato il capogruppo Eugenio Lai, «abbiamo posto alcuni temi programmatici importanti».

Gruppo di lavoro

Il tavolo si riunirà di nuovo venerdì 15. In quell’occasione sarà costituito un tavolo incaricato di scrivere il programma e che funzionerà parallelamente al tavolo politico. Dopodomani, intanto, è previsto un incontro a Roma dei quattro consiglieri regionali del M5S con il coordinatore Ettore Licheri, il presidente Giuseppe Conte, la sua vice Alessandra Todde. Dopo l’incontro sarà probabilmente ufficializzato che il nome su cui i pentastellati intendono puntare è quello di Todde. Restano in campo i nomi del Pd (il deputato Silvio Lai, gli ex parlamentari Romina Mura e Gavino Manca, il sindaco di Iglesias Mauro Usai) e il sindaco di Quartu Graziano Milia.

