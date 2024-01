Centrosinistra, le strade diverse: si compongono i puzzle delle coalizioni di Todde e Soru  

Qualcuno ci spera ancora, ma invano. Ormai i giochi sono chiusi, è definitivamente confermato che il centrosinistra andrà diviso al voto del 25 febbraio. Quando mancano poche settimane alla scadenza per la presentazione dei simboli e delle liste, le varie anime che vogliono scongiurare un replay del governo che sta per terminare, si stanno posizionando in una coalizione o nell’altra – in città ci sono già i primi manifesti elettorali e stanno aprendo le sedi dei candidati – con quella che fa capo ad Alessandra Todde o quella che si raccoglie intorno a Renato Soru.

Mentre i Progressisti, seppure già con Soru, dopo l’assemblea del 28 dicembre hanno ribadito ancora una volta «la necessità di superare la divisione in due blocchi dello schieramento democratico, progressista, socialista ed ecologista, civico, dell'autonomia e dell’autodeterminazione» – pochi giorni prima della fine del 2023 una trentina di “vecchi” iscritti del Pd parecchio arrabbiati con il segretario regionale e i dirigenti «responsabili dello sfascio» (dalla ex parlamentare Romina Mura alla segretaria provinciale Maria Obinu all’ex sindaco di Samassi Enrico Pusceddu) si sono dimessi, hanno creato “Alleanza sarda e democratica” e annunciato che staranno con Renato Soru.

Anche Azione sosterrà il fondatore di Tiscali. Il partito guidato da Carlo Calenda, con segretario regionale l’ex senatore Giuseppe Luigi Cucca, spiegherà le motivazioni della scelta oggi in una conferenza stampa a Cagliari in corso Vittorio Emanuele 81 alle 16.30, con il deputato Ettore Rosato e con lo stesso Soru, «unico candidato governatore in grado di promuovere un progetto autonomista, realizzabile, concreto e innovativo – dice Azione – a differenza di chi continua a proporre favole irrealizzabili o si nasconde dietro fiumi di parole. Per portare la Sardegna a testa alta in Italia e in Europa».

Dall’altra parte, sempre oggi – in via Sonnino 221 alle 10 – ci sarà la conferenza stampa congiunta del M5S e del movimento indipendentista coordinato da Franciscu Sedda A Innantis!, «in cui si annuncerà un’importante novità elettorale e politica», e ci saranno la candidata governatrice Alessandra Todde e il senatore grillino Ettore Licheri.

Intanto un’altra Soru, Camilla, figlia di Renato, che fin dal principio ha «consigliato» al padre – senza alcun successo – «di mettersi generosamente al servizio di un progetto collettivo», facendo gli auguri sui social, fa sapere «che con gioia e determinazione ho chiesto al mio partito, il Partito Democratico, di essere candidata al Consiglio regionale a sostegno di Alessandra Todde presidente».

L’opposizione in Consiglio regionale auspica che alle prossime elezioni si vada alle urne in due giorni, domenica e lunedì.

Francesco Agus (Progressisti), Daniele Cocco (Alleanza RossoVerde) e Gianfranco Ganau (Pd) hanno chiesto che si possa portarein Aula con procedura d'urgenza un provvedimento chestabilisca le due giornate di voto. Il presidente dell’Assemblea Michele Pais ha ricordato l’armonizzazione con la norma nazionale, ma ha invitato l’assessorato competente a valutare la questione. (cr. co.)

