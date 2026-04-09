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Sestu.
10 aprile 2026 alle 00:29

Centrosinistra in stallo sulla scelta del leader: atteso il nuovo vertice  

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Gli alleati dovrà convocarli il Pd, il partito leader della coalizione. Ma al momento la data non c’è. La chiamata al confronto nemmeno. Il centrosinistra è in stallo sulla scelta del candidato sindaco a Sestu. Michele Cossa, l’ex parlamentare dei Riformatori alla guida del centrodestra, è invece concentrato su liste e programma. Al lavoro anche Antonio Manca, il presidente uscente del Consiglio comunale che sta costruendo un polo civico dopo l’esperienza nella Lega.

Il centrosinistra si è visto mercoledì. Ma alcune sedie sono rimaste vuote. Da lì la decisione di riaggiornare il tavolo, visto che la scelta del leader impone che la coalizione sia al completo. I nomi dei papabili, a maggior ragione in assenza di concreti passi avanti sul confronto, sono sempre gli stessi: Michela Mura per il Pd, Debora Cara per Avs e Giancarlo Angius per i civici e l’ala più a sinistra dello schieramento. Proprio quest’ultimi faranno tra loro il punto mercoledì prossimo.

Cossa, invece, la sua campagna elettorale l’ha iniziata. Il candidato sindaco del centrodestra è intervenuto sul poliambulatorio, «in fase di riapertura dopo quasi due anni: la sanità – ha precisato – non è una competenza del Comune. Ma il Comune non può restare a guardare: costruiremo una rete di collaborazione territoriale mettendo insieme medici di base, volontari del 118, farmacie, Asl e Policlinico». Nel polo civico, Manca sta cercando la quadra sulle candidature in Consiglio. ( al. car. )

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