Centrosinistra in affanno Area dem, dubbi sul M5S 

Non c’è pace nel centrosinistra che si appresta ad affrontare spaccato il voto delle Regionali. Mentre la coalizione guidata da Alessandra Todde (M5S) è pronta a illustrare il programma di governo al quale hanno lavorato per settimane tutte le sigle che ne fanno parte, Renato Soru prosegue per la sua strada, spiegando perché quella indicata dal Campo largo sia in realtà «un vicolo stretto e cieco», e instillando il dubbio che «in realtà nella società sarda nessuno vuole un candidato del M5S». Questa è la situazione che Elly Schlein si troverà a dover gestire venerdì, quando sarà a Cagliari per partecipare alla festa del Pd.

Compito difficile

Alla segretaria nazionale Dem spetta il compito molto arduo di ricucire tra chi ha individuato in Alessandra Todde la candidata ufficiale del Campo largo e chi come Soru ha preferito, in mancanza di primarie, annunciare la propria discesa in campo con il sostegno di Progressisti, LiberU, Più Europa e Upc. A favore dell’ex governatore potrebbe approdare nell’Isola anche il movimento “Tempi nuovi” dell’ex ministro Giuseppe Fioroni che ha già avviato il processo di radicamento in altre regioni.

I temi

Todde, intanto, continua a sostenere che l’avversario da battere non è Soru ma il centrodestra. E ieri si è concentrata sulla legge di bilancio nazionale fatta da un governo di centrodestra nella quale «per la Sardegna c’è poco o nulla». «Questa manovra», dice, «ci toglie il poco che già avevamo». Andando per temi: «Sulla mobilità e sulle infrastrutture, il Governo prevede un taglio delle risorse destinate alla messa in sicurezza degli svincoli della strada statale 131, e dei 23 milioni previsti dai governi precedenti la Meloni ne toglie 15». Quindi, «per finanziare il Ponte sullo Stretto, si decide di risparmiare in Sardegna sulla messa in sicurezza di un’arteria stradale fondamentale per la mobilità interna all’Isola». Sul versante spopolamento: «Viene previsto un fondo per i comuni sotto i cinquemila abitanti da assegnare in base alla densità abitativa. Questo significa che, pur essendo una delle regioni più vessate dallo spopolamento, molto probabilmente all’Isola non andrà alcuna risorsa per contrastarlo». Ancora, «non una parola sull’attuazione del principio di insularità, e neanche sulla necessità delle infrastrutture e dei servizi necessari per rendere la Sardegna adatta ad ospitare l’Einstein Telescope».

Contro i pentastellati

Soru, che anche di recente ha ipotizzato un nuovo piano di rinascita per la Sardegna, per il momento argomenta le ragioni per cui, secondo lui, la coalizione democratica potrebbe riconsegnare l’Isola al centrodestra. «Abbiamo la responsabilità di bloccare un film già visto alle regionali del Molise, e riniziare da capo», ha dichiarato durante un incontro pubblico a Quartucciu. Anche in Molise, ha ricordato, una parte del Pd chiedeva primarie: «Alla fine il M5S è riuscito a imporre il suo candidato, forte dei risultati delle politiche, ma tutta la coalizione ha preso il 35%, e chi ha vinto ha ottenuto il 63%. E sapete perché? Perché un candidato del M5S non lo vuole nessuno. Non lo voleva la società molisana e non lo vuole quella sarda». (ro. mu.)

