Centrosinistra e M5S verso il nome condiviso Ma i Progressisti frenano 

Dopo la direzione regionale del Pd, la strada verso la candidatura di Alessandra Todde (M5S) alla presidenza della Regione è in discesa, ma restano alcune incognite. I Progressisti, per esempio, non cedono e insistono sulla necessità di celebrare le primarie di coalizione. In particolare, si legge in un documento approvato dal coordinamento del partito, rilanciano «la proposta che si proceda con immediatezza alla definizione di una consultazione popolare aperta e diretta, con postazioni consultive in ogni comune oltre i quindicimila abitanti, integrate con modalità online trasparenti ed efficienti di manifestazione del voto, in modo tale da consentire ampia partecipazione». Questo perché, «ancora una volta vogliamo riaffermare la convinzione che la prassi democratica nella decisione sia imprescindibile se si vuole rafforzare la partecipazione dei cittadini nella politica, e contrastare il pericoloso sentimento di sfiducia verso le istituzioni e il crescente astensionismo elettorale». Il partito di Massimo Zedda e Francesco Agus ricorda l’esistenza di «autorevoli candidature che esprimono un riconosciuto impegno, competenza e storia politica, che meritano, pertanto, di essere comparate tra loro tramite metodo democratico».

Il problema è che il no alle primarie è una delle condizioni poste dal Movimento Cinquestelle per far parte della coalizione. E in generale, il Pd ha lavorato per salvaguardarla, anche se questo si tradurrà nella candidatura di un pentastellato. Tre giorni fa, la direzione ha dato mandato ai vertici del partito per chiudere «nel più breve tempo possibile» le trattative con gli alleati sulla leadership, ma privilegiando «l’unità della coalizione» a partire dall’accordo con il M5S. Il segretario Piero Comandini dovrebbe ufficializzare oggi la convocazione del tavolo di coalizione probabilmente per martedì prossimo.

Tra le diciotto sigle della coalizione nata il 7 luglio, c’è anche chi sostiene la contrarietà netta al metodo delle primarie di coalizione.

L’appello

Il segretario di Democrazia solidale Mario Arca ricorda che «dagli anni 2000 le primarie sono uno degli strumenti utilizzati dal centrosinistra italiano, ma non sempre si sono dimostrate adeguate e risolutive: in alcuni casi, hanno alimentato divisioni e conflittualità». Secondo Arca, «come dimostra l’esperienza, le primarie non determinano di per sé la vittoria elettorale e a volte alimentano l’astensione da parte dei sostenitori del candidato non scelto». E ha citato «le esperienze fallimentari della Sicilia (2022) e del Lazio (2023), dove il centrosinistra ha perso ed è ancora avvelenato da scorie tossiche generate proprio dalle primarie». Non solo: «Il poco tempo a disposizione era ed è insufficiente per fare primarie serie e trasparenti». Per questi motivi Democrazia Solidale chiama alla responsabilità partiti e movimenti, ma anche chi viene candidato o chi si autocandida, perché l’unica strada per sconfiggere la destra sarda è l’unità costruita con la fatica del confronto». (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA