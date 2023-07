Centrosinistra e M5S, si riapre il tavolo 

Stesso giorno e stesso luogo, un anno dopo. Domani centrosinistra e M5S ritornano nella sala conferenze del magazzino Sali Scelti al Parco di Molentargius per aprire formalmente il tavolo di coalizione in vista delle regionali di febbraio 2024. Il 7 luglio 2022 si erano riuniti nella stessa sala in un’assemblea convocata da Progressisti e Nazione sarda con l’obiettivo di avviare il percorso verso uno schieramento alternativo alla maggioranza che governa la Regione. Da allora non molto è cambiato, se non le posizioni del M5S che un anno fa partecipò da “osservatore”, mentre domani sarà presente come forza di coalizione.

Il tavolo

La riunione è aperta a tutte le associazioni, movimenti e partiti – anche non rappresentati in Consiglio regionale – che vorranno contribuire a far nascere la formazione. Il tavolo sarà affollato. Si prevede che arriveranno al Molentargius circa ottanta delegati di partiti e movimenti. Di sicuro – oltre a Pd, Progressisti, Alleanza rossoverde e M5S – ci saranno Nazione Sarda, Azione di Carlo Calenda, forse Italia Viva. E poi il Polo civico di Franco Cuccureddu che stamattina alle 10.30, all’hotel Caesar, presenterà «natura, simbolo, denominazione, obiettivi, principali progetti e possibili alleanze del progetto in vista delle prossime elezioni regionali». Al magazzino Sali Scelti anche i rappresentanti di Sardegna chiama Sardegna, il movimento che pochi giorni fa ha presentato cinque proposte per affrontare le urgenze dell’Isola. Spiega il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus: «Data e luogo non sono casuali. Ora serve fare il passo in avanti: attivare il dialogo verso la gran parte della società sarda che chiede netta discontinuità rispetto ai metodi opachi, illiberali e fallimentari nei risultati della gestione Solinas». L’obiettivo? «Un programma che punti a risolvere i problemi esplosivi della questione sarda: una sanità al tracollo, una macchina amministrativa non più capace di dare risposte perché male organizzata, una questione insulare e dell’isolamento interno mai realmente affrontate».

«Prima il programma»

Queste le cose da fare. «Da non fare – sempre secondo Agus – è rincorrere l’idea che serva partire dal nome del presidente e poi a cascata inseguire tutto il resto». Il presidente del gruppo M5S Alessandro Solinas esprime «soddisfazione per l’apertura del tavolo». Infatti, «riunirsi è un passo necessario per riuscire a raccogliere tutte le idee e le proposte da portare all’interno di un progetto politico progressista». Un progetto che, aggiunge, «dovrà offrire soluzioni ai problemi dei cittadini. Gli slogan della Giunta sardo leghista si battono contrapponendovi idee e progetti concreti».

Il coordinamento

Al tavolo di domani presenzieranno anche alcune delle sigle del neonato coordinamento tra associazioni, organizzazioni e movimenti politici e culturali, «accomunati dalla volontà di contribuire a costruire una valida alternativa per il futuro della Sardegna», e di cui fanno parte Sardegna 2050, Democrazia Solidale, Sinistra Futura, Comitato Siamo Tutti importanti, Insieme, Iolaos, Orizzonte Sinistra, Progetto Civico. Tra i temi all’ordine del giorno anche le recenti posizioni della Giunta sugli ospedali, e la nuova vacanza del segretario generale della Regione. A questo proposito, il deputato Dem Silvio Lai parla di «gigantesca confusione in cui versano la Giunta e la maggioranza di centrodestra che governa la Sardegna ormai da 4 anni e mezzo». (ro. mu.)

