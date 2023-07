Centrosinistra, due di picche al sindaco 

Il matrimonio non s’ha da fare. E non si farà. Il centrosinistra dice definitivamente “no” al corteggiamento del sindaco Massimiliano Sanna: inconciliabili i programmi, ma soprattutto divergenti le opinioni sulla composizione della nuova Giunta. «Dopo un mese di dialogo e di ascolto, proseguiamo il nostro ruolo di consiglieri eletti – fa sapere la minoranza – Svolgeremo appieno il nostro mandato come abbiamo sempre fatto dal primo giorno in cui abbiamo fatto il nostro ingresso al palazzo degli Scolopi, casa della nostra comunità». Arrivederci e grazie. Le speranze di riuscire a combinare le nozze (già osteggiate dall’assemblea degli iscritti del Partito Democratico e poco gradite anche alle parti sociali) erano già apparse flebili dopo il faccia a faccia di sabato mattina tra il sindaco e i componenti della minoranza.

«Conflitti interpersonali»

«La crisi che ha travolto l’amministrazione di centrodestra e ha portato il sindaco a rivolgere un invito alle opposizioni sul possibile ragionamento di un governo diametralmente opposto a quello della coalizione che lo aveva sostenuto alle ultime elezioni – puntualizzano Maria Obinu, Massimiliano Daga, Giuseppe Obinu, Efisio Sanna, Umberto Marcoli, Carla Della Volpe, Francesca Marchi e Francesco Federico – è fondata su dinamiche personali, lontane dei vari interessi di Oristano». Fino all’ultimo il primo cittadino è rimasto arroccato sulle sue posizioni, ponendo come condizione la garanzia che i tre assessori uscenti a lui fedelissimi (Luca Faedda, Ivano Cuccu e Simone Prevete) potessero tornare al tavolo dell’esecutivo. La minoranza, invece, era stata chiara: «abbiamo chiesto una chiara discontinuità, che non c'è stata come non c'è stata la proposta di chiari punti programmatici, come da lui promesso nell'incontro con le parti sociali». Le strade tra il primo cittadino e il centrosinistra si dividono definitivamente. «Continuiamo a portare avanti il nostro impegno per la nostra città. Pronti ad adoperarci in un progetto, un patto per Oristano, impegnativo, serio e responsabile, dando risposte ai bisogni, viste le opportunità di questo particolare momento storico, con il coinvolgimento delle tante risorse presenti in città e con l’avallo dei nostri concittadini», concludono i consiglieri.

Riconciliazione?

Il telefono di Massimiliano Sanna squilla a vuoto. Dopo il due di picche del centrosinistra ha due opzioni: provare a riconciliarsi subito con Fratelli d’Italia, Udc e Prospettiva Aristanis, che lo attendono a braccia aperte (ma anche con qualche condizione), oppure rassegnare le sue dimissioni e sfruttare i venti giorni a disposizione prima della decisione definitiva. Ieri, intanto, il primo cittadino ha dato forfait alla prima commissione bilancio che, con i voti del presidente Gigi Mureddu e del consigliere 20Venti Giuliano Uras, ha approvato il riequilibrio. Venerdì nuova convocazione dell’assemblea civica. Se Massimiliano Sanna risponderà all’appello, sarà una sorpresa.

