Centrosinistra-Cinquestelle, i nomi dei possibili candidati alla prova del sondaggio 

Per la scelta del candidato governatore, il campo largo non ricorrerà a primarie. Non è ancora ufficiale, ma il Pd sembra intenzionato a lasciare che sia il Movimento Cinquestelle a indicare la figura più adatta. «Alle elezioni politiche sono andati meglio di noi», spiega un esponente Dem, «quindi riteniamo che spetti a loro fare un nome». Nome che il M5S ha: la deputata Alessandra Todde. Potrebbe essere lei la candidata alla presidenza della Regione. Ma non prima di aver superato la prova del sondaggio che le forze politiche son d’accordo di promuovere per capire se la ex viceministra nuorese sia vincente o meno. Todde favorita, dunque, almeno fino a sondaggio contrario. E in questo caso il Pd ritornerebbe in campo con tutti i suoi nomi.

Tempi stretti

I tempi per organizzare l’indagine sono molto stretti. A fare la differenza sarà il modo in cui sarà concepita, e soprattutto il numero e la qualità degli attori in campo. I nomi su cui verrà chiesto di esprimersi sono, oltre a Todde, il deputato Dem Silvio Lai, il segretario del partito Piero Comandini e il suo vice Giuseppe Meloni, probabilmente gli ex parlamentari Gavino Manca e Romina Mura, forse il sindaco Dem di Iglesias Mauro Usai e il sindaco di Quartu Graziano Milia (non iscritto al Pd ma vicino alla corrente dei Riformisti).

I rischi

Todde deve arrivare prima per ottenere il via libera alla candidatura, e non è automatico che questo si verifichi. Da tempo, fonti vicine ai vertici romani del movimento fanno sapere che, in ogni caso, quello della deputata è l’unico nome M5S in campo. Per fugare ogni dubbio in questo senso, due giorni fa il presidente Giuseppe Conte ha voluto incontrare a Roma i consiglieri regionali Desirè Manca, Alessandro Solinas, Michele Ciusa e Roberto Li Gioi. Alla fine del vertice – a cui hanno partecipato anche Todde, il coordinatore regionale Ettore Licheri e la vicepresidente vicaria Paola Taverna – Conte e i quattro consiglieri sono usciti con un comunicato congiunto in cui si parla di «M5S compatto e unito nel percorso di creazione di una coalizione vincente, riguardo ai nomi siamo sicuri di fare una proposta che riuscirà a mettere d’accordo tutte le sensibilità presenti al tavolo». Insomma, non c’è ragione per cui nel sondaggio sia inserito, per esempio, il nome della consigliera Desirè Manca, che pure gode di ampio consenso sui social network e non solo.

Ma se uno qualsiasi degli altri papabili avesse la meglio, allora – probabilmente – l’ex manager di Olidata dovrebbe fare un passo di lato e lasciare spazio a un altro candidato.

L’altro polo

Nel centrodestra le dinamiche sono molto diverse, legate in parte al destino del presidente della Regione uscente Christian Solinas che potrebbe essere ricandidato oppure rinunciare a favore di qualcuno di Fratelli d’Italia. Ma anche in questo caso sarà probabilmente un sondaggio a decidere il nome, e che verrà commissionato proprio da FdI. Perché il partito della premier Giorgia Meloni correrà in prima linea per guidare la Sardegna solo se le possibilità di vittoria sono concrete. (ro. mu.)

