Centrodestra, volano gli stracci 

A quattro giorni dall’impietoso esito scaturito dalle urne, per i leader delle liste che hanno sfidato Mauro Usai è tempo di bilanci e riflessioni e mentre il numero uno della coalizione del progetto civico Giuseppe Pes, ritiene di aver dato vita ad un progetto destinato ad assumere maggiore spessore nel prossimo futuro, per Luigi Biggio (il prescelto di FdI) «qualcuno ha deciso a tavolino un vero e proprio suicidio».

Luigi Biggio

Già prima dell’inizio della campagna elettorale Luigi Biggio sosteneva che il progetto del “civismo” fosse un errore: «Il centrodestra avrebbe dovuto avere la maturità per presentarsi compatto e con tutti i simboli partitici - dichiara - Invece siamo stati costretti a presentarci alle elezioni da soli, con la consapevolezza di non poter vincere il confronto, ma con la coscienza pulita per non aver tradito il nostro elettorato». Per l’unico consigliere eletto dalla lista di FdI l’errore più grave è stato quello di studiare una strategia sbagliata: «Il centrodestra si sarebbe dovuto presentare unito e il M5S agire da terzo polo con un proprio candidato. - prosegue - Forse Usai avrebbe comunque vinto, ma non si sarebbe permessa una “mattanza” che si traduce ad avere una maggioranza con 18 consiglieri su 24. È impensabile che Iglesias abbia un elettorato del centrosinistra al 74 percento, non rispecchia la realtà. È chiara la responsabilità di chi ha spiazzato, disorientato e tradito i propri elettori».

Per quanto concerne il bilancio della competizione, per Biggio, quello di FdI è un risultato positivo: «Con 800 preferenze e con tutti i candidati alle prime armi abbiamo ottenuto più di altre liste sulla carta più forti. Il nostro è un progetto identitario, politico, abbiamo dato visibilità al partito e si son gettate le basi per il futuro».

Giuseppe Pes