Centrodestra, vertice per concordare la linea d’opposizione 

Il centrodestra si riunisce per la prima volta dopo le Regionali. All’ordine del giorno, oggi alle 10.30, nella storica sede di FdI in via De Castro a Oristano, c’è la linea d’azione da seguire dopo la debacle del 25 febbraio.

L’incontro

In una nota, Antonella Zedda, coordinatrice del partito guidato dalla premier Meloni, avverte: «Tratteremo di temi nazionali e dell’organizzazione dell’opposizione al prossimo governo sardo giallo rosso», dice Zedda, che di Fratelli d’Italia è anche vicecapogruppo al Senato. «La nostra è una coalizione sicuramente abituata a discutere al proprio interno, ma che si farà trovare compatta sia per le proposte sia per vigilare a tutela dei sardi su quello che farà la neo governatrice».

La sferzata

Quindi si rivolge alla nuova governatrice: «Qualche giorno fa, al passaggio di consegne, Alessandra Todde ha dichiarato che non utilizzerà la sede di villa Devoto se non per rappresentanza: va bene é nelle sue prerogative farlo, l'importante che non mitizzi la scelta dicendo che “vorrà essere più vicino al cuore amministrativo della Regione”. Infatti, in viale Trento, a poco meno di un chilometro di distanza da villa Devoto, al massimo starà vicino al direttore generale della presidenza e al segretario generale. Gli uffici regionali sono dislocati su tutto il territorio regionale e gli assessorati su tutta la città di Cagliari. Quindi, dove starà l'ufficio quotidiano del presidente, poco inciderà sul fare e fare bene, dello stesso. Badiamo alla sostanza e non ai proclami anticasta: ricordo a Todde che lei è stata eletta presidente della Regione», è la conclusione del discorso di Zedda, «e ora è il tempo dell'azione».

La richiesta

Intanto sulle amministrative intervengono anche i Riformatori sardi. Attraverso il segretario regionale, l’ex assessore all’Urbanistica Aldo Salaris, sollecitano «il ricorso allo strumento delle primarie per la scelta del candidato migliore in vista dei diversi appuntamenti elettorali». Il partito di Fantola quindi ripropone «con forza e decisione lo strumento delle primarie come miglior soluzione, specie a Cagliari, dove - è il ragionamento - sarebbe d’aiuto per superare gli ostacoli che ancora oggi frenano una auspicabile e necessaria intesa unitaria sul nome del candidato».

