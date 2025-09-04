«Centrodestra unito e pronto al voto: ci sono tanti leader» 

Il capogruppo del Pd sostiene che il caso decadenza non porterà alla fine anticipata della legislatura. Il centrodestra non ha queste convinzioni e, per non sbagliare, si tiene «pronto ad andare al voto in qualunque momento». D’altra parte, spiega il deputato e segretario regionale di Forza Italia Pietro Pittalis, «noi non abbiamo bisogno di aspettare la decadenza o le iniziative della presidente, la nostra coalizione c’è ed è compatta, non è un'intesa elettorale come il Campo largo – costituito per battere l’avversario – ma un’alleanza strutturale e collaudata che esiste nei Comuni, nelle Regioni e a livello nazionale». Pronti alle urne ma ancora nella fase in cui la leadership è da definire, come pure il perimetro di uno schieramento che vuole guardare anche alle esperienze civiche. Anche se a Nuoro, la città di Pittalis, questa tendenza al civismo non ha pagato.

Cosa ha insegnato quella esperienza?

«A Nuoro è stato tentato un esperimento. Non sono stati presentati i simboli dei partiti del centrodestra e devo dire che questo è stato un gravissimo errore. La partecipazione di movimenti civici che non si riconoscono nel centrodestra non può essere tale da farci rinunciare ai nostri simboli e quella di Nuoro è stata una lezione in questo senso».

Eppure pensa ancora alla necessità di allargare l’alleanza strutturale.

«Noi guardiamo con interesse ai movimenti civici, alle espressioni autentiche, alla voce dei cittadini, ai comitati. Per un centrodestra nuovo, aperto al dialogo con tutte le migliori espressioni del mondo civile e culturale, produttivo e del lavoro».

Il candidato presidente del centrodestra sarà di FdI?

«Il risultato delle ultime regionali deve portare le forze politiche a evitare gli errori del passato e a tenere conto delle istanze della classe politica sarda per esprimere un candidato di alto profilo, senza limitarsi ai soli rapporti di forza interni alla coalizione. L’importante è che conosca i problemi dei sardi, li sappia affrontare e risolvere avendo chiaro un progetto che non può limitarsi ad un’azione ordinaria di governo ma sappia restituire all’Isola il ruolo che le compete nella sua posizione geografica nel Mediterraneo, e soprattutto sia in grado di difendere e rilanciare i valori dell’Autonomia e della specialità».

Quindi non è scontato che il candidato sia di FdI.

«Deve essere una persona che rappresenti la sintesi vincente, certo che nella vasta alternativa al Campo largo ci sono tantissime personalità che possono assolvere a questo ruolo».

Intanto, il 29 settembre ci sono le elezioni provinciali.

«Ma non sono elezioni “politiche”, vedono coinvolti gli amministratori, vi sono dinamiche locali che portano a riconoscersi ora in una lista, ora in un’altra. Spero che questo sistema sia superato dalla previsione di elezione diretta».

Caso decadenza: Roberto Deriu dice che il problema non c’è.

«Sorprende questa capacità di non riconoscere neppure l’evidenza».

In realtà il capogruppo Dem si riferisce alla questione temporale. Dice: i tempi processuali non sono compatibili.

«Appellarsi alle lungaggini per nascondere il problema o affermare che non esiste, mi pare davvero grave. È come dire che tanto la giustizia è lenta, e quindi chissà quando se ne riparlerà. Anziché prendere atto della gravità della situazione. Credo non si possa negare l’evidenza costituita da una sentenza del tribunale di Cagliari che ha accertato i fatti in violazione delle norme sulla trasparenza».

Il caso giudiziario ha influenzato negativamente l’azione della Giunta?

«La decadenza è una spada di Damocle. Ma la precarietà dipende soprattutto da un’azione di governo che ha dimostrato tutti i sui limiti in questo primo anno e mezzo di legislatura».

Quali limiti?

«Penso alla continuità territoriale, alla sanità, con una situazione addirittura aggravata in tutto il territorio regionale. Lo stesso Partito democratico ha denunciato più volte le carenze del sistema. Penso anche a come è stata gestita la campagna antincendi: mai si sono verificati disastri ambientali come in quest’ultima stagione».

E resta aperta la questione energetica.

Affrontata dalla Giunta anche in spregio alle iniziative arrivate da comitati come Pratobello, subito messi alla porta e neanche ascoltati».

Sulla vertenza entrate però sono stati fatti passi avanti.

«Ho parlato con il ministro Giorgetti: mi ha detto che con altre Regioni le partite sono state chiuse con reciproca soddisfazione, e conta che anche con la Sardegna si possa chiudere bene. L’importante è evitare le posizioni rigide e preconcette. Sarei molto fermo con il governo nazionale sulla certezza delle risorse e su adempimenti puntuali».

Presto potrebbero essere trasferite decine di mafiosi a Uta. Lei ha anche presentato un’interrogazione alla Camera.

«Dalle interlocuzioni che ho avuto col ministero della Giustizia, sento di dover chiarire che è questa è un’ipotesi di lavoro del Dap. Non c’è una decisione da parte del ministro. Penso che gli appelli che sono stati rivolti possano aver già colto nel segno. Se è vero che le nostre carceri sono luoghi di detenzione sicura per la criminalità organizzata, è anche vero che questo determina possibili infiltrazioni nella società sarda».

Il ministero sta prendendo in considerazione di non attuare il progetto?

«Ripeto: la questione era allo studio da parte del Dap. Non c’era una decisione del ministro, ritengo che le nostre interlocuzioni e gli appelli possano aver determinato di rivedere questa impostazione iniziale».

Come sta Forza Italia in Sardegna?

«Gode di ottima salute, abbiamo consolidato la nostra presenza in tutto il territorio regionale e abbiamo richieste di adesione continue anche negli ultimi mesi. E questo grazie alla straordinaria guida del segretario nazionale Antonio Tajani, che ha saputo rilanciare in chiave moderna quei valori cristiani, liberali e riformisti ai quali si ispira il nostro partito».

