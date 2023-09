Centrodestra, un sondaggio per il candidato 

FdI sta lavorando per affrontare le prossime Regionali da protagonista assoluto, ma dovrà fare i conti con un presidente uscente che non lascerà nulla di intentato pur di ricandidarsi. A cinque mesi dalle elezioni si avvicina il momento in cui anche il centrodestra dovrà scegliere da chi farsi rappresentare: le quotazioni del governatore Christian Solinas sono in ribasso, indiscrezioni insistenti lo danno vicino alla guida dell’Autorità portuale o in corsa alle Europee di giugno. Ma è solo un “piano b”. Fonti vicine raccontano di un Solinas ancora convinto di riuscire a vincere la partita della candidatura, e poi quella del voto. Dalla sua, il segretario sardista ha l’investitura di Matteo Salvini che risale al 18 luglio scorso. Un sostegno insufficiente a garantire la candidatura bis, per la quale serve il benestare di chi comanda in Fratelli d’Italia, cioè di Giorgia Meloni. La quale sarebbe intenzionata a investire su un nome del suo partito: il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu o la ministra del Lavoro Marina Calderone. Sempreché sia vincente.

Sondaggi

Per capirlo, anche il centrodestra potrebbe seguire la strada indicata da Massimo Zedda per la sua coalizione: i sondaggi. Se questi dovessero essere dalla parte di FdI, allora per il governatore uscente ci sarebbe poco da fare. C’è una terza via: puntare su una figura di Forza Italia. I papabili, in questo caso, sono il deputato Pietro Pittalis e la consigliera regionale Alessandra Zedda. Il primo molto forte nel centro e nord Sardegna, la seconda nel bacino di Cagliari, che è anche il più popoloso dell’Isola.

Per quanto riguarda il campo largo, è il momento della sintesi interna ai partiti, in attesa del prossimo tavolo in programma venerdì prossimo. Oggi a Oristano si riunirà la direzione regionale del Partito Democratico. Il segretario Piero Comandini riferirà sull’incontro tra le venti sigle di centrosinistra-M5S che si è tenuto tre giorni fa. In particolare, Comandini riporterà agli iscritti quanto emerso a proposito dell’opportunità di ricorrere a elezioni primarie per la scelta del candidato. Nel Pd sono in pochissimi a volerle, il partito però deve necessariamente affrontare il tema, considerato che ha nello statuto questa modalità di scelta del candidato.

Pentastellati a Roma

Di primarie si parla per due ragioni. Intanto perché la coalizione sembra lontana dalla sintesi su un nome, in secondo luogo perché il M5S ha posto il no categorico alle primarie come condizione rispetto alla quale non intende fare alcun passo indietro. Oggi è in programma anche un vertice pentastellato ai massimi livelli. Il presidente Giuseppe Conte incontrerà allo stesso tavolo la sua vice Alessandra Todde, il coordinatore regionale e senatore Ettore Licheri e i quattro consiglieri regionali (Alessandro Solinas, Roberto Li Gioi, Desirè Manca, Michele Ciusa). Da questa riunione dovrebbe emergere in via ufficiale un fatto già noto: la convergenza su Alessandra Todde nel caso dovesse toccare al Movimento l’indicazione del candidato del campo largo.

RIPRODUZIONE RISERVATA