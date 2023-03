Centrodestra, troppi galli nel pollaio 

È sul tavolo del centrodestra la proposta di accordo sulla regola per la leadership. Il nome del candidato a sindaco sarà espressione di un ragionamento condiviso tra coordinatori e gregari. «Ma non per alzata di mano, non se ne parla nemmeno», precisa Angelo Cucca, 67 anni, capo delegazione di Forza Italia.

Durante la riunione di venerdì sera Fratelli d’Italia, tramite la coordinatrice cittadina Stefania Vargiu, ha detto agli alleati che la nomina del candidato a sindaco spetterebbe al suo partito.

Dal canto suo Cucca ha sponsorizzato il suo nome: «Forza Italia rivendica il candidato». Ipotesi non gradita a Carlo Marcia (Riformatori) che al tavolo non ne ha fatto mistero, tanto che tra i due ne è nato un confronto. Il tavolo si ricomporrà martedì sera.

Il tavolo del centrodestra si era aperto con cinque partiti (Fratelli d’Italia, Psd’Az, Forza Italia, Riformatori e Udc) e strada facendo l’hanno allargato a Sardegna 20Venti e Lega. Cucca mette i puntini sulle “i”: «Il sindaco dev’essere individuato soprattutto per le sue caratteristiche: preparazione, professionalità, esperienza politica e senso di equilibrio. Se qualcuno ha pensato di prepararsi il percorso con altri metodi si sbaglia di grosso». Gli incontri dei delegati Pd sono a cadenza giornaliera. Incontri esplorativi, perlopiù. Aspettando il candidato. (ro. se.)

