Centrodestra, tensione alle stelle 

A tirare troppo la corda, finisce che si spezza. Nel centrodestra oristanese la tensione ormai è alle stelle e il timore di non riuscire a sbrogliare l’ennesima matassa inizia a far capolino tra gli alleati. La convocazione del tavolo politico per venerdì non è bastato a sedare i malumori di Forza Italia. Anzi. Paradossalmente è proprio l’invito, inoltrato dal primo cittadino nella chat di maggioranza, ad aver ulteriormente irritato il partito. «Nessuna risposta dagli altri partiti» puntualizza il capogruppo Gigi Mureddu che al silenzio ha replicato con un segnale piuttosto rumoroso in Aula, abbandonando i lavori poco prima della votazione del Piano di assetto idrogeologico, proposta dall’assessore all’Urbanistica, Ivano Cuccu. Neppure il soccorso del centrista Sergio Locci stavolta ha evitato lo scivolone, complice un impegno professionale del consigliere Roberto Pisanu.

Il segnale

La minoranza ha cavalcato l’onda azzurra e ha fatto naufragare la maggioranza. «Confermiamo piena fiducia al sindaco che si è fatto garante del vertice di dopodomani - va avanti Mureddu - ma ci saremmo aspettati un cenno dagli alleati. Abbiamo dato un segnale». Il secondo nel giro di pochi giorni, dopo lo sgambetto sugli equilibri di bilancio che in molti hanno interpretato come un torto al loro stesso assessore. «Il problema non è Luca Faedda - osserva il capogruppo di Forza Italia - siamo un partito, le scelte si faranno insieme». Toni e metodi dei quattro azzurri, però, iniziano a infastidire seriamente il resto della coalizione. «Quella di lunedì è stata una grave mancanza di rispetto su un tema che la città attende da due anni e mezzo e che invece è stato utilizzato come elemento di ricatto - tuona il capogruppo di Oristano al Centro, Giuliano Uras - Forza Italia sta mortificando il sindaco, la Giunta e l’intera maggioranza, non vogliono aprire un ragionamento costruttivo, ma imporre azioni di forza». Posizioni che rischiano di diventare sempre più distanti: «Che senso ha andare a un tavolo se le azioni di guerriglia continuano?», domanda Uras.

Il malumore

Anche l’Udc disapprova la linea forzista. «Una cosa l’hanno ottenuta - dice il segretario cittadino Michele Piredda - hanno ricompattato il resto della coalizione». E sulla richiesta di rimpasto ribadisce: «Chi andrà più a sottoscrivere un accordo con un partito che non rispetta gli impegni presi?». C’è la consapevolezza che rinunciare ai numeri di Forza Italia significherebbe andare incontro a due anni e mezzo in salita. «Il rischio di andare a casa c’è - sostiene Piredda - i responsabili se ne prenderanno le conseguenze». La minoranza, intanto, assiste in prima fila all’ennesima crisi della consiliatiura Sanna. «Quella di lunedì è stata una riunione dove più di altre volte è emersa approssimazione politica» commenta il consigliere di Oristano Democratica e Possibile, Francesco Federico. Oggi si torna in Aula per approvare la variante al Pai, ma in seconda convocazione basta la presenza di nove consiglieri.

