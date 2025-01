Centrodestra, strappo del Psd’Az: «Esperienza di coalizione finita» Entro Pasqua gli Stati generali  

«L’esperienza di coalizione così come era stata fatta negli ultimi dieci anni praticamente è finita. Non siamo nel centrodestra». Le parole sono di Lorenzo Palermo, vice segretario del Psd’Az, mentre lascia il tavolo con i segretari regionali del centrodestra convocato a Nuoro. Al centro il caso Todde, e la strategia per una risposta comune della coalizione in Regione, ma dove c’è stato un focus anche sull’imminente appuntamento elettorale che in primavera porterà al voto a Nuoro. Un test di peso nella città della presidente della Regione.

Psd’Az senza alleanze

«La nostra – ha spiegato Palermo a Nuoro al posto di Christian Solinas - è una scelta fatta nel Psd’Az che arriva da un congresso nel quale ha dichiarato la sua non partecipazione a nessuna coalizione». Ma poi precisa: «Alla prima occasione politica importante che sono le elezioni di Nuoro vederemo, decideremo».

Nell’hotel Sandalia attorno al tavolo convocato da Pietro Pittalis di Fi, Antonello Peru di 2020, Francesco Mura Fdi, Alice Aroni Udc, Giovanni Satta di Alleanza Sardegna e Michele Ennas della Lega, ma anche rappresentanti delle segreterie cittadine da Laura Sanna (Fdi), Giuseppe Zizi (Lega), Angelo Arcadu e Salvatore Fois (Fi).

Subito al voto

Mentre la coalizione annuncia gli Stati generali entro Pasqua, professa compattezza Pittalis. «Per tornare a essere protagonisti in Sardegna il centrodestra deve trovare unità e condivisione. Parlare e ascoltare i sardi delusi dall’azione di questo governo». Il vertice è stato convocato proprio per questo, «rappresentare l’alternativa – dice Pittalis - visto che constatiamo l’assoluta inadeguatezza di governo su sanità, trasporti, energia e sulle numerose vertenze industriali ancora aperte e le mancate risposte in un settore strategico come quello agropastorale. Guardando alla questione sull’inosservanza di regole la situazione è paradossale», attacca il leader di Fi, «ho sentito commenti su complotti, Conte che proponeva iniziative di risarcimento. Un partito che prima gridava legalità, rispetto e osservanza della magistratura oggi li rinnega». E sulle comunali a Nuoro aggiunge: «Lavoriamo per un’alternativa, guardiamo con interesse ad altre formazioni civiche, vogliamo uscire dal perimetro del classico centrodestra».

Anche Michele Ennas (Lega) attacca. «Chi dimostra di non conoscere le regole di partecipazione - dice - non può governare la Sardegna, auspichiamo che si torni al voto» dice e ricorda «Nuoro va all’appuntamento importante delle comunali, il confronto nasce per capire quello che può essere il progetto da percorrere». Al vertice non c’era Pierluigi Saiu. «L’incontro dei segretari del centrodestra a Nuoro - dice - è un segnale importante e positivo della coalizione per le comunali. L’unità è indispensabile per presentare una proposta di governo credibile. Per vincere bisogna essere capaci di andare oltre gli schemi tradizionali». «La città è in un’emergenza continua – osserva la segretaria cittadina di Fdi Laura Sanna - bisogna stare uniti, da oggi inizieremo i tavoli cittadini per portare una vera alternativa».

RIPRODUZIONE RISERVATA